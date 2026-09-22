Adriana Cárdenas deja Visa Colombia: así cambiaron los pagos digitales en cinco años

Colombia

Adriana Cárdenas terminó su ciclo como gerenta general de Visa Colombia, después de cinco años al frente de la compañía. Su gestión estuvo marcada por el crecimiento de los pagos digitales, la expansión de las transacciones sin contacto y diferentes iniciativas para acercar los servicios financieros a pequeños comercios y emprendedores.

Visa es una compañía tecnológica que conecta a bancos, comercios y usuarios a través de una red de pagos. Es decir, no es un banco ni entrega directamente las tarjetas, sino que proporciona la infraestructura para que las transacciones puedan realizarse.

Uno de los principales cambios durante estos cinco años fue el crecimiento de los pagos sin contacto. En agosto de 2020, apenas el 20% de las transacciones se realizaban bajo esta modalidad. Actualmente, la cifra supera el 90%.

Esto permite que los usuarios paguen sus compras acercando una tarjeta, celular u otro dispositivo a un datáfono, sin necesidad de insertar físicamente la tarjeta.

Otro de los avances ha sido la tokenización, una tecnología que reemplaza los datos reales de una tarjeta por un código digital único para proteger la información durante una transacción. Esta herramienta ha facilitado el desarrollo de billeteras digitales y otras formas de pago electrónico.

A esto se suma el uso de inteligencia artificial para detectar operaciones que puedan representar un riesgo de fraude. Estos sistemas analizan las transacciones en cuestión de segundos y pueden bloquear movimientos sospechosos sin afectar, en lo posible, las compras legítimas.

Uno de los proyectos más recientes fue la migración de Nequi a Pismo, la plataforma de procesamiento en la nube de Visa. Con este proceso, más de seis millones de cuentas del neobanco pasaron a operar sobre esta infraestructura tecnológica.

Colombia también se convirtió durante este periodo en un centro de desarrollo tecnológico para Visa. Desde Bogotá, cientos de profesionales trabajan en soluciones que son utilizadas en otros mercados.

Sin embargo, uno de los principales retos que queda para la industria está en los pequeños comercios y la economía informal. En el país hay más de 13 millones de personas y pequeños negocios vinculados a este sector, muchos de los cuales todavía no cuentan con herramientas para aceptar pagos digitales.

Frente a esta brecha, Visa, junto con la Fundación Caja Social y la iniciativa Work for Progress, destinó tres millones de dólares a proyectos en comunidades vulnerables de Cartagena. Los recursos están dirigidos a pequeños emprendimientos relacionados con el reciclaje y la productividad local.

Para Cárdenas, el desafío ahora es seguir reduciendo las barreras de acceso a la tecnología y fortalecer la educación financiera digital para que más personas y negocios puedan incorporarse a este sistema.

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