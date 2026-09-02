Alberto Feijóo exige a Pedro Sánchez que convoque de manera inmediata a la embajadora de Marruecos
Alberto Núñez Feijóo acusó a Pedro Sánchez de ocultar la llegada masiva de migrantes a Ceuta y exigió la convocatoria de elecciones
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado este miércoles al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de ocultar los informes sobre la llegada masiva de inmigrantes a Ceuta y ha remarcado: “lo sabía y lo tapó”, al tiempo que le ha exigido que convoque de inmediato a la embajadora de Marruecos en España para pedirle explicaciones.
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En declaraciones a los medios tras asistir al acto institucional con motivo del Día de Ceuta en la ciudad autónoma, el líder del PP ha señalado que Sánchez y su Gobierno no están en condiciones de proteger la seguridad de España y que la “única salida” es ir a las urnas para dar la voz a los ciudadanos.
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Feijóo ha reclamado al Gobierno que convoque de manera inmediata a la embajadora de Marruecos en España para que dé explicaciones y para “anunciarle medidas de respuesta iniciales” y ha pedido que Exteriores llame a consultas al embajador de España en el país vecino para evaluar las medidas más adecuadas.
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