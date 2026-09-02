Alberto Feijóo exige a Pedro Sánchez que convoque de manera inmediata a la embajadora de Marruecos

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado este miércoles al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de ocultar los informes sobre la llegada masiva de inmigrantes a Ceuta y ha remarcado: “lo sabía y lo tapó”, al tiempo que le ha exigido que convoque de inmediato a la embajadora de Marruecos en España para pedirle explicaciones.

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En declaraciones a los medios tras asistir al acto institucional con motivo del Día de Ceuta en la ciudad autónoma, el líder del PP ha señalado que Sánchez y su Gobierno no están en condiciones de proteger la seguridad de España y que la “única salida” es ir a las urnas para dar la voz a los ciudadanos.

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Feijóo ha reclamado al Gobierno que convoque de manera inmediata a la embajadora de Marruecos en España para que dé explicaciones y para “anunciarle medidas de respuesta iniciales” y ha pedido que Exteriores llame a consultas al embajador de España en el país vecino para evaluar las medidas más adecuadas.

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