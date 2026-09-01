Cinco proyectos ferroviarios avanzan en el país: estas son las rutas que se están estructurando

Cinco proyectos ferroviarios que venían siendo planificados y estructurados durante el gobierno de Gustavo Petro continuarán ahora en su proceso de ejecución. La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) confirmó que los corredores Férreo Central, Buenaventura-Palmira, Yumbo-Caimalito-La Felisa, Villavicencio-Puerto Gaitán y Atlántico-La Guajira seguirán avanzando en estudios, diseños y definiciones técnicas antes de llegar a una eventual licitación.

El anuncio es importante porque pone nuevamente sobre la mesa varios de los proyectos con los que la anterior administración buscó recuperar el transporte ferroviario como alternativa para movilizar carga y pasajeros.

Ahora, la nueva administración confirma que esos procesos no se detienen, aunque cada corredor está en una etapa diferente.

Todavía no están construyendo los cinco ferrocarriles

Que la ANI anuncie la continuidad de estos proyectos no significa que las obras hayan comenzado ni que las concesiones ya estén adjudicadas.

En esta etapa se realizan estudios de prefactibilidad y factibilidad, diseños y análisis técnicos, financieros, jurídicos, sociales y ambientales. Estos trabajos son los que deben determinar cómo sería cada proyecto, cuánto costaría, bajo qué condiciones podría ejecutarse y si finalmente puede avanzar a un proceso de licitación, donde cabe añadir que ya se había dejado un plan de presupuesto.

¿Qué pretende cada proyecto ferroviario?

Férreo Central: llevar la conexión del centro del país hasta el Caribe

El Férreo Central es el proyecto más grande de los cinco en extensión. Contempla 448 kilómetros y busca conectar la Región Metropolitana Bogotá-Cundinamarca con los puertos del Caribe.

La importancia de esta conexión está principalmente en el transporte de carga. Permitiría establecer una alternativa ferroviaria entre una de las principales zonas productivas y económicas del país y los puertos del Caribe.

El estudio de factibilidad comenzó en marzo de 2026 y la ANI proyecta que la futura concesión pueda adjudicarse en 2029.

La inversión estimada es de $72,48 billones entre CAPEX y OPEX, es decir, contemplando tanto la inversión requerida como los costos asociados a la operación.

Villavicencio-Puerto Gaitán: conectar la Altillanura

El corredor Villavicencio-Puerto Gaitán contempla 193 kilómetros y busca mejorar la conexión de la Altillanura y el oriente colombiano.

El proyecto tiene especial importancia para una región con actividad agroindustrial, pues busca ofrecer una alternativa ferroviaria para mejorar su conectividad y fortalecer el movimiento asociado a la producción.

El estudio de factibilidad comenzó en marzo y la ANI calcula que la adjudicación de la concesión podría darse en el segundo semestre de 2027.

La inversión estimada es de $16,65 billones entre CAPEX y OPEX.

Este fue además uno de los proyectos que tuvo avances concretos durante la administración anterior: en marzo de 2026, el Ministerio de Transporte y la ANI anunciaron el inicio de sus estudios de factibilidad. En ese momento, la exministra María Fernanda Rojas señaló que el corredor hacía parte de la apuesta por recuperar el tren como eje del sistema de transporte nacional y fortalecer la logística de la Orinoquía.

Buenaventura-Palmira: carga y pasajeros en el suroccidente

El corredor Buenaventura-Palmira pretende fortalecer la conexión ferroviaria del Valle del Cauca y facilitar el transporte entre el puerto de Buenaventura y el interior de la región.

La cifra que entrega la ANI permite dimensionar su alcance, puesto que, el proyecto tendría capacidad para movilizar cerca de 2,7 millones de toneladas de carga y 3,8 millones de pasajeros al año.

Es decir, no se trata solamente de un proyecto pensado para mercancías. También contempla un componente importante de transporte de pasajeros.

El corredor continúa en su proceso de estructuración y todavía debe completar los estudios y diseños necesarios antes de definir sus siguientes etapas.

Atlántico-La Guajira: todavía está en una fase temprana

El proyecto Atlántico-La Guajira busca conectar La Guajira con el corredor férreo del Atlántico y fortalecer la integración territorial y logística de la región Caribe.

Este proyecto se encuentra en una etapa más temprana que otros de la lista. En julio, la ANI publicó los pliegos para contratar los estudios de prefactibilidad y anunció que la consultoría sería adjudicada en septiembre, con una inversión de $11.485 millones.

Esos estudios deberán ayudar a determinar las condiciones de viabilidad del proyecto antes de avanzar hacia etapas posteriores.

Yumbo-Caimalito-La Felisa: hacia los diseños de detalle

El quinto corredor es Yumbo-Caimalito-La Felisa, cuya modernización busca avanzar en el suroccidente del país.

Durante el primer semestre de 2026 se adjudicó la consultoría para su modernización al Consorcio TPF La Felisa. El proyecto queda así listo para comenzar los estudios y diseños de ingeniería de detalle, una fase que permite definir con mayor precisión las características de las obras que eventualmente se ejecutarían.

Este también fue uno de los corredores que venía siendo promovido por la anterior administración. En 2025, María Fernanda Rojas había anunciado avances para este tramo dentro de la estrategia de reactivación ferroviaria del Gobierno Petro.

¿En qué etapa está cada uno?

Los cinco proyectos no están en el mismo punto:

Férreo Central: estudio de factibilidad en curso; eventual concesión proyectada para 2029.

estudio de factibilidad en curso; eventual concesión proyectada para 2029. Villavicencio-Puerto Gaitán: estudio de factibilidad en curso; posible adjudicación en el segundo semestre de 2027.

estudio de factibilidad en curso; posible adjudicación en el segundo semestre de 2027. Buenaventura-Palmira: continúa en estructuración.

continúa en estructuración. Atlántico-La Guajira: avanza hacia los estudios de prefactibilidad.

avanza hacia los estudios de prefactibilidad. Yumbo-Caimalito-La Felisa: iniciará estudios y diseños de ingeniería de detalle.

¿Qué significa entonces el anuncio de la ANI?

En términos sencillos, la actual administración decidió darle continuidad a cinco proyectos ferroviarios que ya venían siendo trabajados por el gobierno anterior, en lugar de comenzar nuevamente su estructuración desde cero.

El reto ahora está en completar los estudios, diseños y evaluaciones que permitan determinar la viabilidad de cada corredor y llevar los que cumplan las condiciones necesarias a procesos de licitación.

Por eso, todavía falta camino antes de que los ciudadanos puedan ver estos proyectos convertidos en vías férreas operando. Las fechas que aparecen en el anuncio corresponden a posibles procesos de adjudicación, no al inicio de operaciones.