Se evitó que se ‘mecatiaran’ $4 billones: María Clara Posada por suspensión del decreto 802
En La Luciérnaga, de Caracol Radio, la senadora María Clara Posada se pronunció sobre la medida cautelar que suspendió provisionalmente apartes de los artículos 4 y 5 del Decreto 802 de 2026.
Se evitó que se ‘mecatiaran’ $4 billones: María Clara Posada por suspensión del decreto 802
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Noticia en desarrollo...
Vea aquí la entrevista completa a la senadora María Clara Posada en La Luciérnaga:
Escuchar Caracol Radio EN VIVO:
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Directo
Escucha el audio
Lina María Vega
Egresada de Periodismo y Opinión Pública de la Universidad del Rosario, con énfasis en la Maestría de...