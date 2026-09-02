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02 sep 2026 Actualizado 00:25

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Se evitó que se ‘mecatiaran’ $4 billones: María Clara Posada por suspensión del decreto 802

En La Luciérnaga, de Caracol Radio, la senadora María Clara Posada se pronunció sobre la medida cautelar que suspendió provisionalmente apartes de los artículos 4 y 5 del Decreto 802 de 2026.

Se evitó que se ‘mecatiaran’ $4 billones: María Clara Posada por suspensión del decreto 802

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Vea aquí la entrevista completa a la senadora María Clara Posada en La Luciérnaga:

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Lina María Vega

Lina María Vega

Egresada de Periodismo y Opinión Pública de la Universidad del Rosario, con énfasis en la Maestría de...

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