Colpensiones pide aplazar un año la entrada en vigor de la reforma pensional

Colpensiones solicitó a la Corte Constitucional aplazar durante un año la entrada en vigor de la reforma pensional, al advertir que actualmente no está en condiciones de garantizar una implementación segura del nuevo sistema a partir del 1 de abril de 2027.

La entidad propone que la Ley comience a aplicarse el 1 de abril de 2028. Según explicó, la puesta en marcha del nuevo modelo supone un enorme reto operativo, técnico, administrativo, financiero y tecnológico, especialmente por la incorporación de los aportes de millones de trabajadores adicionales al esquema de pilares.

En una carta remitida a los magistrados, el representante legal de Colpensiones, Diego Alejandro Urrego, sostuvo que ampliar el plazo contribuiría a proteger principios como la seguridad jurídica, la confianza legítima y la estabilidad del sistema de seguridad social. Asimismo, permitiría reducir el riesgo de dificultades operativas que puedan comprometer el mínimo vital de los afiliados.

Entre los principales retos, Colpensiones menciona la integración de bases de datos, la homologación de historias laborales y el traslado masivo de afiliados.

La entidad también advierte de que, si los plazos establecidos superan la capacidad institucional y operativa de los organismos responsables de ejecutar una política pública de esta magnitud, podría generarse un escenario susceptible de configurar un estado de cosas inconstitucional.