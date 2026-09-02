Cuánto vale el SOAT y la tecno-mecánica de una moto 250 cc: Es uno de los más costosos

Miles de colombianos tienen que renovar su Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), que es la póliza obligatoria para todos los vehículos que circulan por las vías y carreteras de Colombia.

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Creado por la Ley 33 de 1986, el SOAT busca garantizar la atención médica de las personas heridas en un accidente de tránsito. No obstante, este seguro no involucra a maquinaria agrícola o vehículos de vía férrea.

El SOAT cubre a los conductores, ocupantes de los vehículos, pasajeros (en caso de ser servicio público) y transeúntes.

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Cabe resaltar que todos los centros de salud privados y públicos están obligados a atender de manera inmediata a los lesionados en accidentes de tránsito. Además, las ambulancias son las que deben trasladar a los heridos a la clínica u hospital más cercanos.

¿Qué cubre el SOAT?

Gastos médicos , quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios por hasta 800 salarios mínimos diarios legales vigentes.

, quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios por hasta 800 salarios mínimos diarios legales vigentes. Incapacidad permanente por hasta 180 salarios mínimos diarios legales vigentes.

por hasta 180 salarios mínimos diarios legales vigentes. Muerte y gastos funerarios por 750 salarios mínimos diarios legales vigentes.

por 750 salarios mínimos diarios legales vigentes. Gastos de transporte y movilización de los lesionados por 10 salarios mínimos diarios legales vigentes.

Imagen de referencia de accidente de tránsito entre motocicletas. Foto: Getty Images / Luis Echeverri Urrea Ampliar Imagen de referencia de accidente de tránsito entre motocicletas. Foto: Getty Images / Luis Echeverri Urrea Cerrar

Daños materiales al vehículo u otros bienes.

Lesiones que no tengan que ver con un accidente de tránsito.

Pérdida total o parcial del vehículo: para este caso es necesario contar con pólizas de seguro.

¿Cuánto vale el SOAT de una moto 250 cc?

Ante los constantes trancones en las principales vías del país, miles de personas han optado por comprar una motocicleta para reducir tiempos de trayecto en las ciudades.

Para las motos el valor del SOAT varía según la potencia del motor. Las motocicletas con cilindraje de 200 centímetros cúbicos o más pagan uno de los seguros más caros del país: Seguros del Estado señala que la tarifa total para estos vehículos está en 761.400 pesos.

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¿Dónde se puede obtener el SOAT?

Desde La Superintendencia Financiera de Colombia aseguran que hay 12 entidades autorizadas para vender el SOAT:

Allianz Seguros S.A.

AXA Colpatria Seguros S.A.

Compañía Mundial de Seguros S.A.

Seguros Generales Suramericana S.A.

La Previsora S.A.

Mapfre Seguros Generales de Colombia S.A.

Seguros Bolívar S.A.

Seguros del Estado S.A.

Liberty Seguros S.A.

Cardif Colombia Seguros Generales S.A.

La Equidad Seguros Generales

Aseguradora Solidaria de Colombia

Tabla de precios del SOAT para todos los vehículos 2026

Tarifario del SOAT 2026. Foto: Seguros del Estado Ampliar Tarifario del SOAT 2026. Foto: Seguros del Estado Cerrar

¿Cuánto vale la revisión tecnico-mecánica para motos 2026?

El precio de la revisión tecnomecánica para motos en 2026 oscila entre $217.781 y $247.490 pesos, dependiendo principalmente de la antigüedad del vehículo y el Centro de Diagnóstico Automotor (CDA) donde se realice.