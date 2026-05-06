Controversia por propuesta de eliminar el SOAT a motos: lo bueno, lo malo y, ¿es viable?

Toda una controversia se ha desatado en el país por una propuesta que surgió en medio de la contienda electoral. Paloma Valencia afirmó que, en su eventual Gobierno, las motos de hasta 250 centímetros cúbicos de personas de estratos 1,2 y 3, no pagarían el SOAT sino que el Estado asumirá ese Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito y los ciudadanos estarán cubiertos con la salud.

Es decir, esta iniciativa cubriría a la mayoría de las motos que circulan en el país, específicamente el 93,4 %.

Eso abrió el debate sobre si se debe eliminar el SOAT. Hoy en día la tarifa máxima del SOAT para motos entre 100 y 200 centímetros cúbicos es de $ 343.300.

El precedente del descuento

Hay que recordar que este Gobierno, desde enero de 2023, bajó en un 50 % la tarifa del SOAT de bajo cilindraje (menor a 100 cc, entre 100 y 200 cc).

¿Esto funcionó? Según los datos oficiales del gremio de las aseguradoras (Fasecolda), con datos del RUNT, conocidos por esta emisora, a corte de 2025 había 13,5 millones de motos, de los cuales 5,7 millones tienen SOAT. Es decir, solo el 42,7% tiene este seguro obligatorio, pero es la cifra más alta desde 2020.

En 2024, el porcentaje de motos aseguradas era del 40% (4,9 millones de motos); en 2023, el 39,7% (4,5 millones de motos) y en 2022 el 38,8% (4,2 millones de motos).

De este modo, la estrategia iba encaminada a combatir uno de los principales problemas que es la evasión del Soat. Aunque las cifras muestran un avance, la evasión supera el 57%.

Así las cosas, esto reflejaría que la medida sí ha funcionado. Sin embargo, esta nueva propuesta trae alertas.

¿Sería más difícil la atención en clínicas ante un accidente?

Gustavo Morales, presidente de Fasecolda, le dijo a Caracol Radio que “eliminar el SOAT a los motociclistas, especialmente a los motociclistas de motos más pequeñas, no los protege, los desprotege, porque ahora van a ser atendidos en clínicas que saben que les va a tocar cobrarle al Estado y no al SOAT”.

Esto, teniendo en cuenta que el SOAT y las ARL son los mejores pagadores, mientras que el recobro al Estado es más difícil.

Y es que expertos consultados aseguran que estos son los vehículos que deberían contribuir más pues el 88% de los siniestros en vías son con motos.

El 88% de los siniestros en vías son con motos

“Eximir a las motos de aportar, al menos en parte, para poder cubrir esas atenciones, sino que sea la sociedad la que tenga que cubrirlas, es un tema de tremenda injusticia social”, agregó Morales.

Por otro lado, no hay una propuesta clara de cómo se reemplazaría y dejaría un vacío financiero considerando que el costo de atención recae sobre el sistema público, es decir, siendo subsidiado por todos los contribuyentes, cuando no existe un seguro.

Así está el mercado de motocicletas hoy

Según el más reciente informe de la Andi y Fenalco, con base al RUNT, en lo corrido del año, hasta abril, la industria de motocicletas del país registra un crecimiento de 37,09%, frente al año anterior.

“La motocicleta continúa consolidándose como una solución de movilidad eficiente y asequible, especialmente para los hogares de menores ingresos, que la utilizan no solo para desplazarse, sino también como herramienta clave de trabajo y generación de ingreso”, señaló el informe.

Al revisar el cilindraje, el informe revela que el 48 por ciento de las motos vendidas solo en abril se ubican entre 101 y 125 c.c., y otro 26,13 por ciento entre 151 y 200 c.c. . Es decir, cerca de tres de cada cuatro motocicletas nuevas están en rangos de bajo cilindraje, claramente por debajo del umbral de 250 c.c. que plantea la iniciativa.