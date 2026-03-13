¿El SOAT cubre accidentes en conjuntos residenciales? Daños y gastos que no estarían incluidos

El Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) es un instrumento de protección para las víctimas de accidentes de tránsito, ya sean:

Peatones

Pasajeros (vehículos de servicio público)

Ocupantes particulares

Conductores

O cualquier actor que resulte afectado en un siniestro vial, siempre y cuando los implicados hayan transitado por el territorio nacional. Este mecanismo no incluye accidentes ocurridos en vías férreas, así como a la maquinaria agrícola.

Lea aquí: Cuatro ciudades colombianas están entre las de peor tráfico en el mundo: se pierden más de 130 horas

Tener este mecanismo no solo es una obligación según la ley 2161 de 2021 en Colombia, sino que también puede llegar a ser beneficioso para todos los actores viales implicados en un accidente de tránsito, que resulten con daños a nivel corporal.

¿Cómo funciona el SOAT en Colombia en 2026?

El SOAT fue creado bajo la filosofía de la solidaridad, equidad y sostenibilidad. Fundamentadas en la atención a los lesionados en accidentes de tránsito con el fin de garantizar la atención oportuna y procurando preservar la vida del ser humano afectado sin importar factores externos, como su nivel socioeconómico.

Las entidades responsables del funcionamiento de este mecanismo son:

La Superintendencia Nacional de Salud: Quien vela por la atención eficaz y oportuna de los lesionados.

Quien vela por la atención eficaz y oportuna de los lesionados. La Superintendencia Financiera de Colombia (SFC): Quien protege los derechos de los consumidores ante las aseguradoras por la adquisición de este tipo de seguro, fijando las tarifas que deben cobrar y revisando periódicamente la sostenibilidad del sistema.

Le puede interesar: Inician cierres viales por obra del tercel carril en Floridablanca: la intervención dura un año

¿Quiénes deben tener el SOAT en Colombia en 2026?

En Colombia, todo vehículo automotor que transite por vías terrestres a nivel nacional, de forma permanente o transitoria, deberá contar con este seguro vigente de manera obligatoria.

La Superintendencia Financiera de Colombia (SFC), menciona que, a nivel nacional, es considerado vehículo automotor “aparato provisto de un motor de combustión interna, eléctrico o de cualquier otro tipo de generación de energía, destinado a circular por el suelo para el transporte de personas o de bienes, incluyendo cualquier elemento montado sobre ruedas que le sea acoplado".

¿Qué factores son cubiertos por el SOAT en caso de accidente de tránsito?

El Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), cuando suceda un siniestro vial en territorio nacional, entrará a cubrir a nivel económico:

Atención inicial de urgencias y atención de urgencias

Hospitalización

Suministro de material médico-quirúrgico, osteosíntesis, órtesis y prótesis

Suministro de medicamentos

Tratamientos y procedimientos quirúrgicos

Servicios de diagnóstico

Rehabilitación

Sin embargo, cuando se ocasionen daños patrimoniales como perdida parcial o pérdida total del vehículo automotor, este seguro no entrará a actuar.

Lea más: Álvaro Uribe publicó un mensaje sobre la salud de Germán Vargas Lleras: esto dijo

Así mismo, este seguro entrará en vigencia al momento de que sea reportado un accidente de tráfico en territorio nacional, ya sea en zona residencial, parqueaderos privados, entre otros.

Esto, debido a que son considerados accidentes de tránsito en donde automotores son protagonistas y se presentan lesiones corporales a los actores viales; por consiguiente, siguen estando amparados por el seguro.

¿Cuánto cuesta adquirir el SOAT en 2026?

En Colombia en 2026, hay múltiples variables que afectan el costo del SOAT, como lo son:

Categoría de vehículo (ciclomotor, motos, motocarro, carro, entre otros)

Modelo del vehículo

Cilindraje del vehículo

Aseguradora con la que se contrata el SOAT

Aquí puede leer más: MinMinas revisará precio de la gasolina en abril por crisis en Medio Oriente: ¿frenará la reducción?

Dependiendo de cada uno de estos factores, los precios del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) pueden variar entre $124.100 (COP) hasta $1.621.900 (COP) a partir del 1 de enero de 2026.