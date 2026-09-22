Se reveló la causa de muerte de la actriz de la serie “Heroes”, Hayden Panettiere. ¿De qué murió?

Este martes se confirmó que la actriz y cantante estadounidense Hayden Panettiere murió a causa de los efectos tóxicos de fentanilo, Xanax y otras drogas, y que la muerte fue clasificada como accidental, según la oficina del forense del condado de Greenville, Carolina del Sur.

¿Cuál fue la causa de la muerte de Hayden Panettiere?

“La causa de la muerte se ha determinado como los efectos tóxicos de fentanilo, 4-ANPP, alprazolam, metocarbamol y quetiapina”, señaló el comunicado oficial del forense, añadiendo que no hubo “signos de traumatismo” que hubieran contribuido al fallecimiento.

“La manera de la muerte se ha clasificado como accidente”.

¿Cuándo y dónde falleció Panettiere?

La actriz, conocida por sus papeles en “Heroes”, “Nashville”, “Scream 4” y “Scream VI”, falleció el 16 de agosto en Greenville, a los 36 años.

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Aproximadamente a la 1:51 de la tarde, se recibió una llamada al 911 informando de un paro cardíaco.

Los equipos de emergencia encontraron a Panettiere inconsciente en el interior de la vivienda donde se alojaba temporalmente.

Se iniciaron maniobras de reanimación, pero se certificó su fallecimiento a las 2:32 de la tarde.

El Departamento de Policía de Greenville confirmó posteriormente que no se sospechaba de un acto delictivo en su muerte.

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“La investigación preliminar no ha revelado indicios de actos delictivos ni circunstancias sospechosas”, declaró un portavoz.

“Una persona conocida de la Sra. Panettiere fue quien realizó la llamada al 911″.

¿Qué problemas tenía?

Panettiere había hablado abiertamente a lo largo de los años sobre sus problemas con el alcohol y las drogas, y se alejó de la industria en 2016 antes de regresar en 2023 con “Scream VI”.

En mayo de este año, publicó unas memorias tituladas “This Is Me: A Reckoning”, en las que escribió con franqueza sobre estas dificultades y el impacto de crecer en Hollywood.