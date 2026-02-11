Suben los precios de parqueaderos en Bogotá en 2026: ¿En cuánto quedaron? Tarifa carros y motos

A partir de 2026, estacionar un vehículo en Bogotá será más costoso. La Alcaldía Mayor dejó en firme el incremento en las tarifas de los parqueaderos privados y de las Zonas de Parqueo Pago (ZPP), una medida que impactará directamente a conductores, motociclistas y usuarios frecuentes del espacio público en la capital.

El ajuste fue oficializado mediante los decretos 026 y 027 de 2026, expedidos a finales de enero, y responde a la actualización de variables económicas como el Índice de Precios al Consumidor (IPC de 2025), el salario mínimo vigente para 2026 y el comportamiento del valor del suelo en distintas zonas de la ciudad.

Aumento en tarifas de parqueaderos fuera de vía en Bogotá

En el caso de los parqueaderos privados o fuera de vía, el Distrito aclaró que los valores fijados corresponden a tarifas máximas, lo que significa que cada establecimiento puede cobrar un monto inferior, dependiendo de factores como la ubicación, la demanda del sector y si cuenta con certificaciones ambientales.

Tarifa parqueaderos en Bogotá: Así quedaron para carros y motos

Los topes establecidos para 2026 son los siguientes:

• Vehículos particulares, camionetas, camperos y pesados: hasta $230 por minuto

• Vehículos con certificación ambiental Sello Oro: hasta $253 por minuto

• Motocicletas: hasta $161 por minuto

• Motocicletas con Sello Oro: hasta $177 por minuto

• Bicicletas: $10 por minuto

• Bicicletas en parqueaderos con Sello Oro: tarifa gratuita

Desde la administración distrital explicaron que los parqueaderos que ostentan el Sello Oro deben cumplir requisitos ambientales y de movilidad sostenible, como la instalación obligatoria de cicloparqueaderos. Estos establecimientos cuentan con un distintivo visible y están incluidos en los listados oficiales de la Secretaría Distrital de Movilidad.

Nuevos valores de las Zonas de Parqueo Pago en 2026

Las Zonas de Parqueo Pago, implementadas para regular el uso del espacio público y mejorar la rotación vehicular, también tuvieron un ajuste en sus tarifas por minuto.

Para este año, los rangos definidos son:

• Motocicletas: entre $62 y $248 por minuto

• Automóviles: entre $89 y $355 por minuto

El costo final depende del sector de la ciudad en el que se encuentre la zona habilitada. Los usuarios pueden consultar el valor exacto en la señalización instalada en cada vía o a través de la plataforma digital oficial de las ZPP, donde además es posible calcular el valor total según el tiempo de estacionamiento.

¿Por qué suben las tarifas de parqueo en Bogotá?

Según el Distrito, el incremento busca ordenar el uso del espacio público, reducir la congestión en zonas de alta demanda y fomentar alternativas de movilidad sostenible, como el transporte público y el uso de la bicicleta.

Aunque la medida ha generado preocupación entre conductores frecuentes, la Alcaldía sostiene que la actualización de tarifas es necesaria para mantener el sistema, financiar su operación y mejorar la movilidad en una ciudad con alta presión vehicular como Bogotá.