Cómo pagar el SOAT en línea 2026: 6 sitios oficiales y paso a paso para comprarlo por internet

El Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, por sus siglas (SOAT), es una póliza obligatoria para todos los vehículos que circulen en territorio nacional, incluyendo vehículos extranjeros, excluyendo a maquinarias agrícolas y vehículos de vía férrea.

Siendo expedido para garantizar la atención médica inmediata a las personas que resultaron afectadas (heridas o lesionadas) en un accidente de tránsito. El SOAT se creó bajo la Ley 33 de 1986 y fue reglamentado bajo la Ley 769 de 2002.

Le comentamos en la siguiente sección aspectos básicos que debe saber sobre el SOAT.

¿A quién cubre el SOAT y en qué servicios?

El SOAT cubre al conductor, ocupantes del vehículo, pasajeros que se encontraban en vehículos de servicio público y a los peatones que se vieron vinculados en el accidente.

Los servicios médicos que la póliza incluye son los siguientes:

Atención inicial y de urgencias

Hospitalización

Medicamentos

Cirugías y procedimientos

Material médico-quirúrgico (prótesis, órtesis y osteosíntesis)

Servicios diagnósticos

Rehabilitación

¿Cuáles son los montos que cubre el SOAT?

Gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios: Lo equivalente a 263,13 UVT o hasta 701.68 UVT, es decir, $13.781.171 o $36.749.788 COP.

Lo equivalente a 263,13 UVT o hasta 701.68 UVT, es decir, $13.781.171 o $36.749.788 COP. Incapacidad permanente: Hasta 180 S.M.L.D.V., es decir, $10.505.430 COP.

Hasta 180 S.M.L.D.V., es decir, $10.505.430 COP. Muerte y gastos funerarios: Lo equivalente a 750 S.M.L.D.V., es decir, $43.772.625 COP.

Lo equivalente a 750 S.M.L.D.V., es decir, $43.772.625 COP. Gastos de transporte y movilización de los lesionados: Lo equivalente a 8,77 UVT, es decir, $459.320 COP.

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Descubra cómo puede obtener su SOAT en línea - Foto: Getty Images / milorad kravic Ampliar Descubra cómo puede obtener su SOAT en línea - Foto: Getty Images / milorad kravic Cerrar

¿El SOAT cubre daños materiales involucrados en el accidente?

No, el SOAT no se hace responsable por daños a vehículos, incluyendo la pérdida total de este; adicionalmente, no tratará lesiones que sean ajenas al accidente.

Estableciéndose que existe el seguro todo riesgo que aplica para situaciones que se relacionen con el vehículo y sus afectaciones.

¿Cuánto vale el SOAT para 2026?

La Superintendencia Financiera establece anualmente los valores entre rangos para cada automotor, esto evaluando el tipo de vehículo, el cilindraje e índice de accidentabilidad.

El rango de los precios aumenta anualmente; esto aplicado a la tarifa que estaba en vigencia.

¿Cómo comprar el SOAT en línea y en qué sitios?

Usted podrá adquirir su SOAT a distancia y de manera rápida y sencilla mediante los sitios autorizados para su venta, recordando que este ya no se compra en puntos físicos tales como supermercados, tiendas y estaciones de servicio.

Solo se podrá obtener en oficinas y sitios que dispongan las aseguradoras que estén avaladas para expedir la póliza a nivel nacional.

Sitios oficiales para adquirir su SOAT en línea

Le presentamos seis sitios donde podrá realizar este trámite.

Nequi (Intermediario) En la sección de servicios se dirige a SOAT

(Intermediario) En la sección de servicios se dirige a SOAT Grupo R5 (Intermediario)

(Intermediario) Seguros del Estado S.A (Sitio Oficial)

(Sitio Oficial) La Previsora Seguros S.A (Sitio Oficial)

(Sitio Oficial) Fincomercio (Intermediario)

(Intermediario) Aseguradora Solidaria de Colombia Ltda (Sitio Oficial)

Los sitios intermediarios trabajan en alianza con otras compañías de seguros que facilitan el proceso en la adquisición del seguro de manera segura y óptima.

¿Cómo pagar su SOAT virtual?

Mire el paso a paso de como realizar su pagó

Paso 1: Dentro de cada portal donde usted realice el proceso, debe ingresar datos personales y el número de la placa de su vehículo.

Dentro de cada portal donde usted realice el proceso, debe ingresar datos personales y el número de la placa de su vehículo. Paso 2: Luego de realizar el proceso de registro de datos, rectifique que la información suministrada esté de acuerdo al precio que se le aplicará a su vehículo.

Luego de realizar el proceso de registro de datos, rectifique que la información suministrada esté de acuerdo al precio que se le aplicará a su vehículo. Paso 3: Podrá realizar su pago usando el que usted prefiera, como lo son las billeteras, tarjetas de crédito virtuales y PSE.

Podrá realizar su pago usando el que usted prefiera, como lo son las billeteras, tarjetas de crédito virtuales y PSE. Paso 4: Al realizar el respectivo pago, podrá descargar el PDF que llegue a su correo, que acredite que usted presenta vigente su SOAT, o podrá hacerlo en la página oficial del RUNT un día hábil después de que usted compró el SOAT.

¿Qué multas y sanciones podría acarrear si no obtiene su SOAT?

Si a la fecha presenta su SOAT vencido o inactivo según lo establecido por las leyes, podrán sancionar con lo siguiente:

Las autoridades lo sancionarán con una multa equivalente a los 30 SMLDV, es decir, $1,750,905 COP.

con una multa equivalente a los 30 SMLDV, es decir, $1,750,905 COP. Adicionalmente, su vehículo será inmovilizado y llevado a los patios, en donde tendrá que pagar gastos adicionales (servicios de grúas y los días que el vehículo esté en el lugar).

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