‘A qué sabe el Chocó’: Anny Marcela Peña narra cómo nació el libro de su abuela Mamá Ziti

Anny Marcela Peña es una arquitecta colombiana, de 37 años, instalada en España, que ha podido recuperar su identidad y memoria fuera de su país natal gracias al libro ‘A qué sabe el Chocó’ que rescata los saberes de su abuela Zita Emperatriz Copete, conocida como Mamá Ziti.

Este ejemplar es un archivo vivo de la diáspora afrodescendiente del Pacífico y tiene como objetivo resaltar la cocina como un antídoto contra el duelo migratorio.

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La creadora de libro es Mamá Ziti, de 96 años, y quien vive en el Quibdó, capital del departamento del Chocó, y una de las zonas más afectadas por el terremoto de magnitud 7,4 del pasado 10 de agosto.

En su nueva vida en España, Marcela revela que no le gustaba cocinar, pero su talento gastronómico apareció en 2020 cuando migró a España y, en ese duelo migratorio, descubrió que cocinar era una forma de regresar, aunque fuera un poco, a su casa, esa que está a más de 8.173 kilómetros de distancia. Debido a esto, llegó el libro que reúne recetas, recuerdos y memorias.

En conversación con Julio Sánchez Cristo en 6AM W de Caracol Radio, Anny Marcela Peña y Mamá Ziti dieron a conocer cómo nació el libro ‘A qué sabe el Chocó’.

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Peña dio a conocer que de joven decía que no sabía cocinar y era muy difícil, sin embargo, con las recetas de su abuela pudo tener una cercanía con la gastronomía y su tierra.

“Venirme a Madrid, en ese distanciamiento físico, la comida de mi abuela, a través del libro, de las recetas y de recordar los sabores, porque eso no se olvida, me han ayudado a mantenerme conectada con esa raíz y a recordar toda mi infancia y mi vida en el Chocó, que la añoro todos los días”, manifestó Anny Peña.

El libro fue un trabajo de años en que participaron familiares y amigos durante el proceso, en el que la abuela les relataba las recetas, pero sin tener las medidas específicas, por lo que fue necesario trasladarla a porciones más exactas.

Por su parte, Mamá Ziti reveló que ella era la encargada de escribir las recetas a su hija, quien se comunicaba con una sobrina en Bogotá y ellas elaboraban el paso a paso de la receta.

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Por otra parte, Anny Marcela Peña destaca que tiene grandes recuerdos con su familia y dio a conocer uno de los valores que más le aprendió a su abuela.

“Yo creo que uno de los valores más importantes que yo aprendí de mi abuela, a través de la cocina, es la comunidad, cómo transmitir amor y cuidado a través de la comida. Para mí la comida de mi abuela ha sido refugio también”, explicó.

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