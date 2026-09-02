“Las mujeres tienen derecho a hacer con su fertilidad lo que quieran”: experta en medicina deportiva

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Eva Ferrer Vidal-Barraquer, especialista en Medicina de la Educación Física y el Deporte, habló sobre la decisión de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) de financiar la congelación de óvulos de las jugadoras de la selección española

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) dio a conocer que llegó a un acuerdo con una clínica de fertilidad para ofrecer a las jugadoras de la selección española la posibilidad de congelar sus óvulos y asumir el coste del proceso.

La iniciativa nace luego de una petición de las propias futbolistas y tiene como objetivo facilitar que puedan preservar su fertilidad durante los años de competición y decidir más adelante cuando quieren ser madres.

Frente a esta situación, Eva Ferrer Vidal-Barraquer, especialista en Medicina de la Educación Física y el Deporte, pasó por los micrófonos de 6AM W de Caracol Radio y se refrió sobre la decisión de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) de financiar la congelación de óvulos de las jugadoras de la selección española.

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