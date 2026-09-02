“Las mujeres tienen derecho a hacer con su fertilidad lo que quieran”: experta en medicina deportiva
Eva Ferrer Vidal-Barraquer, especialista en Medicina de la Educación Física y el Deporte, aseguró que congelar óvulos es una decisión propia para ver en un futuro cómo puede ser esa maternidad.
Eva Ferrer Vidal-Barraquer, especialista en Medicina de la Educación Física y el Deporte, habló sobre la decisión de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) de financiar la congelación de óvulos de las jugadoras de la selección española
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La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) dio a conocer que llegó a un acuerdo con una clínica de fertilidad para ofrecer a las jugadoras de la selección española la posibilidad de congelar sus óvulos y asumir el coste del proceso.
La iniciativa nace luego de una petición de las propias futbolistas y tiene como objetivo facilitar que puedan preservar su fertilidad durante los años de competición y decidir más adelante cuando quieren ser madres.
Frente a esta situación, Eva Ferrer Vidal-Barraquer, especialista en Medicina de la Educación Física y el Deporte, pasó por los micrófonos de 6AM W de Caracol Radio y se refrió sobre la decisión de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) de financiar la congelación de óvulos de las jugadoras de la selección española.
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Cristian Contreras
Comunicador social y periodista de la Universidad Sergio Arboleda con más de 4 años de experiencia en...