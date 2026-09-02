Miércoles 2 de septiembre, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

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La Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío, Alcaldía de Armenia y Comfenalco lanzan un Fondo de apoyo empresarial para la reactivación económica del Quindío

-2.595 empresarios ya tienen identificadas sus necesidades en un inventario puntual gracias al Censo Empresarial que adelanta la Cámara de comercio desde el 10 de agosto

Los empresarios, comerciantes y emprendedores afectados por el sismo podrán acudir a la sede principal centro de Armenia de la Cámara de comercio o en las sedes de los municipios donde además se extenderán jornadas especiales en parques y plazas.

En Caracol Radio Armenia hablamos con cada uno de los responsables de las entidades que lideran esta alianza por la reactivación empresarial en los 12 municipios del Quindío.

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Diego Tobón, secretario de desarrollo económico de Armenia “Tuvimos el lanzamiento de la gran alianza de reactivación económica con Cámara de Comercio con Comfenalco, porque efectivamente, estamos protegiendo nuestro tejido empresarial local, estamos conservando el empleo que se está manteniendo en el momento y por eso hay que brindar atención puntual a este tema.

Aquí mostrábamos hoy casi alrededor de 4200 personas que han levantado la mano a nivel departamental, podemos decir que, a nivel local alrededor de 2500 personas, empresas, comerciantes que están registrados digamos como damnificados, donde tenemos digamos ya una alerta, unas prioridades de críticas a la menos crítica, de obviamente qué necesitan para poder reabrir su local, su sector económico.

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¿Cuánto va a destinar la alcaldía para esta alianza? Secretario:1000 millones de pesos tenemos destinados una bolsa que ha operado alrededor de 1300 millones, donde obviamente el recurso de la alcaldía Armenia va destinado a 3000 millones de pesos, donde el municipio pone 1000, donde obviamente es este capital de apoyo del municipio va destinado al comercio local, al comercio del municipio de Armenia

¿Cuáles fueron esas unidades productivas más afectadas en el área rural? Secretario: tenemos un censo diagnóstico del municipio de Armenia alrededor de 2500 del sector comercio, ahí también viene vinculado el sector rural, tenemos identificado alrededor del sector rural de 370 personas del sector rural entre cafeteros, otras especies menores, otros cultivos y campesinos como tal.

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¿Se va a afectar el empleo a corto plazo más allá que, por ejemplo, las cifras últimas del Dane daban una disminución importante en esa materia?

Secretario, lastimosamente, el empleo, digamos, es concordante con los negocios que están activos. Hay un sector comercio que fue impactado negativamente, que obviamente hay negocios locales comerciales que no se pueden habitar, no se puede abrir. Obviamente, esos empleos, pues van a tener una afectación.

No vamos más lejos, portal del Quindío, Plaza Flora, negocios pequeños que no tienen la capacidad también, han suspendido, digamos, sus empleados por un tiempo. Entonces, obviamente va a haber una disminución de empleo, pero es donde tenemos que empezar a generar estrategias con diferentes entidades, sector privado si desde la alcaldía de Armenia tener más oportunidades de empleabilidad, mirar vacantes con Comfenalco, con el SENA que opera la agencia pública de empleo y mirar cómo podemos ofrecer y las entidades privadas cómo se suman para abrir plazas para para todo ese tema.

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Presidente de la Cámara de Comercio de Armería del Quindío, Rodrigo Estrada “El objetivo es reactivar más la actividad empresarial, ya está muy reactivado el tema comercial, le faltan negocios que no pueden abrir por temas muy concretos, muy puntuales. Entonces, creamos un fondo, tenemos un censo establecido con claridad de necesidades y lo digo así porque me gusta decir, no es nada filosófico ni nada por la negligencia, no. Una tienda necesita una vitrina, necesita mercancía, necesita unos productos, lo vamos a comprar. Una cafetería, se necesita una cristalería, la vamos a comprar. Una empresa necesita la teja, la vamos a comprar. O sea, temas puntuales para poder reabrir el negocio”

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José Fernando Montes, director de la Caja de Compensación Familiar Comfenalco Quindío “Nosotros hemos considerado Comfenalco que este es un momento para nosotros unirnos, para dejar los egos a un lado y trabajar en pro de la región. Nosotros a nosotros ya el terremoto del año 99, la pandemia ya nos ayudó a saber cómo tenemos que unirnos y cómo tiene que ser la solidaridad entre los gremios y entre las organizaciones para poder contribuir a la a la restitución del tejido social y tejido empresarial de la ciudad”

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Es así como desde un principio con la alcaldía de Armenia y con la Cámara de Comercio Comfenalco ha generado una alianza. A través de esta alianza, como lo dijo el Dr. Rodrigo hace un momento, se ha constituido un fondo a través del cual Comfenalco aporta 1300 millones de pesos y entre la Cámara y la alcaldía de Armenia esperamos a tener un poco más de 3000 millones de pesos.

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Tenemos necesidades que van hasta los 7 millones de pesos, que es la gran mayoría de nuestros comerciantes porque vale la pena resaltar lo siguiente y es que nosotros que tenemos el empleo la información del empleo formal del departamento, cerca del 80% de nuestras empresas del departamento son microempresas.

Microempresas hablamos de empresas de uno y 10 trabajadores, pero si desagregamos más estas empresas, Adrián, nosotros tenemos que más de la mitad de estas microempresas no son empresas, no alcanzan ni siquiera a cinco trabajadores.

Entonces, la Constitución del tejido comercial del departamento del Quindío, son eso, casi que, para mi empresa, empresas que tres, cuatro trabajadores. Son a esas empresas que la Cámara de Comercio y la Alcaldía y Confraternidad quieren impactar, que sus necesidades van hasta 7.000 000.

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Desde Armenia, el director nacional de Cotelco José Andrés Duarte hizo un llamado para estimular nuevamente el gasto turístico en la región para reactivar el sector.

el presidente nacional de Cotelco, José Andrés Duarte, resaltó la importancia de complementar las acciones que se desarrollan desde los niveles nacional y territorial, con el fin de apoyar a los sectores más afectados y estimular nuevamente el gasto turístico en la región.

Asimismo, reiteró que el Quindío cuenta con condiciones para la prestación de servicios turísticos, con conectividad aérea, vías habilitadas y operación del transporte terrestre, factores fundamentales para garantizar la sostenibilidad del empleo y el encadenamiento productivo.

Desde el Gobierno del Quindío y Cotelco se hizo un llamado a turistas nacionales e internacionales para visitar el departamento y mantener sus planes de viaje.

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Desde la gobernación del Quindío recuerda a toda la comunidad que hasta el viernes 4 de septiembre de 2026 estará habilitado el plazo para reportar los daños y afectaciones ocasionados por el sismo en viviendas y predios.

El reporte se puede realizar en jornada continua, de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. y las personas afectadas no tienen que registrarse directamente en el Registro Único de Damnificados - RUD, Registro Unifamiliar de Emergencias - RUFE, ni en otras plataformas institucionales; únicamente deben informar su afectación y suministrar la información que les sea solicitada. Posteriormente, las autoridades adelantarán la verificación y el registro correspondiente.

En Armenia, los puntos habilitados son, para la comuna 1: Estadio Centenario; Comuna 2: sede central Rufino Sur; Comuna 3: caseta comunal del barrio El Placer, manzana A, casa 5; Comuna 4: caseta comunal del barrio Santander; Comuna 5: caseta comunal 7 de Agosto y caseta comunal Villa Liliana; Comuna 6: I.E. Normal Superior; Comuna 7: Archivo del Concejo Municipal; Comuna 8: CASD; Comuna 9: Secretaría de Educación de Armenia, barrio Granada; y Comuna 10: paradero del Hospital San Juan de Dios. Para el sector rural, están habilitados la I.E. El Caimo, Mall Paraíso (segundo piso), vereda Zuleybar, finca El Agrado (Jairo Ceballos Restrepo) y el Salón Comunal de la vereda San Juan, frente al SENA Agropecuario.

Para los habitantes de los demás municipios del departamento, el reporte debe realizarse directamente ante la Alcaldía de su municipio, de acuerdo con los mecanismos habilitados por cada administración.

Las autoridades hacen un llamado a las familias que aún no han reportado sus afectaciones a no dejar pasar esta fecha límite. La ruta es sencilla: el ciudadano reporta, las autoridades verifican y las entidades competentes consolidan la información.

El reporte de la afectación no significa automáticamente la entrega de una ayuda, pues la atención dependerá de los daños verificados y de las decisiones de las autoridades competentes.

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La recolección y consolidación de información continua en las zonas afectadas por el sismo. De acuerdo con el balance a la fecha, más de 1.500 familias de Génova han sido reportadas como damnificadas. Asimismo, se ha establecido que más de 200 viviendas requieren mejoramientos y que al menos 15 deberán ser demolidas y reconstruidas.

“Ya es momento de empezar a decirle a la comunidad: estos son los materiales, estos son los proyectos, estos son los mejoramientos de vivienda que tenemos que hacer”, manifestó el alcalde Diego Fernando Sicua Galvis. El mandatario gestiona ante las entidades competentes la definición de una ruta clara para avanzar hacia la recuperación de los hogares, con proyectos, mecanismos y recursos que permitan atender las afectaciones identificadas.

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En el Concejo de Armenia fue aprobado un proyecto que establece beneficios tributarios transitorios hasta del 90% en intereses de mora

Recordemos que se trata del proyecto de acuerdo No. 16 de 2026, por medio del cual se establecen beneficios tributarios transitorios para el pago de obligaciones en mora y la recuperación de cartera del municipio.

Precisamente el concejal ponente Germán Grisales especificó que son alivios tributarios relacionados con intereses de mora y sanciones de los contribuyentes en el impuesto predial unificado, la contribución de valorización y los demás tributos.

Considera es clave este proceso teniendo en cuenta que la comunidad lo requiere tras el impacto negativo que se generó por el terremoto del pasado 10 de agosto.

Explicó que la condonación tiene unos rangos como es que uno de los impuestos más importantes que es el predial tiene tres momentos que hasta el 31 de octubre el descuento de dichos intereses de mora y sanciones sería del 90%, dijo que del 1 al 30 de noviembre sería del 70% y del 1 al 28 de diciembre es del 50%.

Asimismo, mencionó que en cuanto a la contribución de valorización quienes cancelen antes del 31 de octubre tienen una rebaja de los intereses de hasta el 90% y hasta el 28 de diciembre será del 80%

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En Armenia alertan que habitantes de calle están ingresando a locales comerciales afectados por el sismo con fines de hurto

El caso reciente se presentó en un local comercial de la carrera 19 con calle 13 de la ciudad que fue altamente afectada por el terremoto y que registra riesgo de colapso por lo que tuvo que ser desocupado.

Al respecto el secretario de Gobierno de la capital quindiana, Carlos Arturo Ramírez indicó que se registró un hurto en un local desocupado donde no se ha presentado el cierre por lo que dos habitantes de calle hurtaron algunos elementos. Enfatizó que se han presentado casos de hurto en algunos sectores de la ciudad donde los inmuebles no cuentan con las medidas necesarias por lo que estas personas aprovechan para generar las acciones delincuenciales.

Fue claro que la Policía del departamento ha dispuesto un operativo especial para lograr contener este tipo de situaciones en estos puntos de la capital quindiana. Envío un llamado a los propietarios de estos establecimientos con el objetivo de que establezcan las medidas de seguridad para evitar que se generen estos hechos delictivos.

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La Secretaría de Aguas e Infraestructura del Quindío acompañó a los municipios de Circasia y Buenavista en las labores de recolección de escombros y material que permanecían en las calles como consecuencia de las afectaciones ocasionadas por el terremoto del pasado 10 de agosto.

Entre los elementos retirados se encuentran tejas de barro, tablones de madera y otros residuos derivados de las afectaciones en las viviendas y estructuras, en total 120 metros cúbicos de escombros.

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En otras noticias, Información del servicio, habrá cambios en el pico y placa para vehículos particulares y motos en Armenia, ahora será de cuatro dígitos por día, aunque cabe resaltar que aún la alcaldía no ha expedido el decreto, se espera que la modificación entre en vigencia la próxima semana

La Alcaldía, a través de la Secretaría de Tránsito y Transporte, proyecta adicionar dos dígitos diarios al pico y placa en el norte de la ciudad en el cuadrante comprendido entre las calles 2 y 10 norte y las avenidas Centenario y Bolívar; esto, debido a la congestión generada por los cierres viales asociados a la fase 4 del Plan de Manejo de Tránsito del intercambiador vial bomberos.

La nueva restricción estaría vigente en la avenida Centenario entre la glorieta de la calle 2 (Comando de la Policía) y la calle 13 norte (ingreso al barrio La Castellana), y en la avenida Bolívar desde la calle 2 (Universidad Von Humboldt) y la calle 10 norte (Hotel Mocawa). Esta medida contempla las calles que hacen parte del cuadrante mencionado anteriormente.

La restricción aplicará de lunes a viernes, entre las 7:00 a. m. y las 7:00 p. m. No aplicaría durante sábados, domingos ni festivos.

Estos son los cuatro dígitos adicionales de cada día.

Día Dígitos AdicionalesLunes 1 y 2Martes 3 y 4Miércoles 5 y 6Jueves 7 y 8Viernes 9 y 0.

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A estos anteriores, se le sumarían los que ya están en vigencia por la medida del pico y placa.

Es decir, que la restricción quedaría de la siguiente manera:

Lunes 5, 6, 1 y 2Martes 7, 8, 3 y 4Miércoles 9, 0, 5 y 6Jueves 1, 2, 7 y 8Viernes 3, 4, 9 y 0

Es decir, los dígitos tradicionales en toda la ciudad siguen vigentes y los dos nuevos solo aplicarían para el cuadrante mencionado.

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La Policía del Quindío recupera en dos casos diferentes elementos hurtados avaluados en 13 millones de pesos en hechos ocurridos en Armenia.

El primer caso en el Berlín, donde las unidades policiales lograron recuperar dos pulidoras, una cortadora, un taladro y una guitarra eléctrica, elementos que están avaluados en aproximadamente 8 millones de pesos, representando una importante afectación a las estructuras delincuenciales dedicadas al hurto y una significativa recuperación patrimonial para las víctimas.

De acuerdo con las investigaciones adelantadas por los funcionarios judiciales, las dos pulidoras, la cortadora y el taladro habían sido hurtados por habitantes en condición de calle, durante la madrugada del día de hoy, mediante la modalidad de ventosa, tras el ingreso ilegal a un establecimiento de comercio ubicado en la calle 21 con carrera 22 barrio El Bosque en la ciudad de Armenia.

Asimismo, la guitarra eléctrica recuperada había sido hurtada el pasado 31 de agosto de 2026, también mediante la modalidad de ventosa, también por habitantes en condición de calle, en hechos ocurridos en una escuela de música ubicada en la Carrera 16N con Calle 5, al norte de la capital quindiana.

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El otro caso también en Armenia en la carrera 15 con calle 15 sector Centro de la capital quindiana, momentos en que uniformados de la Policía capturaron en flagrancia de un hombre señalado de los presuntos delitos de hurto y daño en bien ajeno, luego de ser sorprendido al interior de un establecimiento comercial.

Es así como los policías observaron una situación irregular en el inmueble, evidenciando que uno de los vidrios ubicados en la parte superior del establecimiento había sido violentado. Igualmente, encontraron rastros de sangre en el lugar y sus alrededores, situación que generó la alerta sobre la posible presencia de una persona lesionada o escondida dentro del local.

De manera inmediata, los uniformados se comunicaron con el propietario del establecimiento, un ciudadano de 46 años de edad, quien acudió al sitio para verificar las condiciones del inmueble. Al ingresar, se evidenciaron varios elementos dispersos en el suelo, por lo que se realizó una inspección preventiva de las diferentes áreas.

Durante la verificación, los policías hallaron oculto a un individuo en el sector del cielo raso. Tras requerirlo para que descendiera, se le practicó un registro a persona, encontrándole en su poder un teléfono celular de alta gama y la suma de $2.500.000 en efectivo, elementos que según manifestó el propietario, correspondían a bienes que se encontraban dentro del establecimiento.

El capturado es un ciudadano extranjero de 22 años de edad, quien presentaba una lesión en una de sus manos, al parecer ocasionada durante los hechos. Por tal motivo, fue trasladado para recibir atención médica y garantizar su integridad física antes de continuar con el procedimiento judicial correspondiente.

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La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) avanza en el plan de contingencia y reapertura progresiva de sus puntos de contacto en las seccionales del centro y occidente del país afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto, adaptando sus modalidades de atención presencial y virtual para garantizar la continuidad del servicio al ciudadano.

Como parte de estas acciones institucionales, la entidad ha habilitado temporalmente nuevos espacios, restablecido la atención presencial en sedes principales y mantenido habilitados los canales digitales para facilitar la realización de trámites como la inscripción y actualización del Registro Único Tributario (RUT), así como la orientación tributaria general.

En Armenia: opera con normalidad en su sede principal, ubicada en la Carrera 14 con Calle 21 esquina, piso 1 de 7:45 a.m. a 3:45 p.m. y requiere agendamiento previo a través de la página web institucional.

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Ya iniciaron las inscripciones para la asignación de cupos en las instituciones educativas oficiales del municipio de Armenia, de acuerdo con el calendario establecido por la Secretaría de Educación y las resoluciones expedidas por cada institución.

Con esta apertura, la Alcaldía de Armenia busca garantizar el acceso al sistema educativo oficial para los niños, niñas y adolescentes, de acuerdo con la oferta disponible en las 28 instituciones educativas del municipio.

Asimismo, la Administración Municipal aclara que los cupos son gratuitos. En caso de conocer situaciones en las que se solicite dinero para acceder, se invita a la ciudadanía a presentar la respectiva denuncia ante las autoridades competentes, acompañada de las pruebas correspondientes.

Normal Superior del Quindío y CASD. Debido a la alta demanda histórica de cupos en la Institución Educativa Normal Superior del Quindío y el Casd, estas instituciones establecieron un proceso específico para la inscripción de estudiantes nuevos.

La Normal Superior del Quindío definió el procedimiento mediante la Resolución No. 131 del 26 de agosto de 2026, mientras que el CASD lo hizo a través de la Resolución No. 195 del 28 de agosto de 2026. En estos actos administrativos se determina el proceso de inscripción y el número de cupos disponibles. Para facilitar el proceso, ambas instituciones dispusieron enlaces de inscripción en sus respectivas páginas web, donde los padres de familia y cuidadores podrán realizar el proceso y consultar la información correspondiente.

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La Alcaldía de Génova, a través de la Secretaría de Planeación, ha intervenido más de 120 kilómetros de vías terciarias durante 2026, como parte de las labores de mantenimiento que se adelantan en las diferentes veredas del municipio.

Los trabajos han llegado a sectores como Cumaral, El Cairo y La Esmeralda, y actualmente avanzan en San Juan, donde se intervienen la vía principal y sus diferentes ramales para mejorar las condiciones de movilidad de las comunidades rurales.

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Texto de la ordenanza del Festival de la Quindianidad se ajustará y buscará el respaldo de la Asamblea Departamental

El siguiente paso dentro de este trabajo es la construcción de un texto que determine la operatividad, logística y administración del Festival. “Vamos a concertar con Hacienda y con Jurídica, verificando que esté la aquiescencia, desde luego, del gobierno departamental”, concluyó Felipe Robledo secretario de cultura del Quindío.

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Un equipo de investigadores de la Universidad del Quindío logró detectar, por primera vez de forma física y molecular, la presencia crónica del parásito Toxoplasma gondii en tejido cerebral humano, junto con una respuesta inmunológica persistente asociada a la infección. El hallazgo, liderado por el grupo GEPAMOL en colaboración con el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, se desprende de la tesis doctoral de la investigadora Jennifer Nessim Salazar y fue publicado recientemente en la revista Microbial Pathogenesis.

El doctor Jorge Enrique Gómez Marín destacó que este es el primer estudio que permite detectar el parásito en infecciones crónicas, a diferencia de los estudios habituales que se centran en casos de inmunodeficiencia y formas agudas. También resaltó el acompañamiento de otros profesionales de la Uniquindío, como Diana Milena Galvis Soto, docente del programa de Licenciatura en Matemáticas y Computación.

Los investigadores concluyen que la evidencia acumulada sugiere que la psiquiatría moderna no puede ignorar este factor, y plantean que los especialistas deberían considerar la medición rutinaria de anticuerpos anti-Toxoplasma en pacientes con esquizofrenia o trastorno bipolar. El hallazgo del equipo de la Uniquindío aporta una pieza clave para seguir explorando ese vínculo.

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En deportes, hoy juega el Deportes Quindío a puerta cerrada en el estadio Centenario de Armenia por los octavos de final de la Copa Colombia,

Enfrentará a Llaneros de Villavicencio, las 5:30 p.m. en partido único es decir el que gane sea en los 90 minutos del encuentro o si hay empate en los penales clasificará a los cuartos de final de esta Copa.