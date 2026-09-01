El 80% de la oferta turística del Quindío esta activa post terremoto, visitar también es reactivar

Armenia

El departamento del Quindío tiene más del 80% de su oferta turística activa, luego de 22 días del terremoto, los parques temáticos, las fincas turísticas y la visita a la mayoría de pueblos.

Así lo confirmó la secretaria de turismo del Quindío, Juana Camila Gómez que señaló “informar a la comunidad que el departamento del Quindío tiene más del 80% de su oferta turística activa, funcionando en total normalidad, con todas las condiciones de seguridad y de responsabilidad. En ningún momento vamos a arriesgar la seguridad ni de nuestros turistas ni de las personas que viven en nuestro departamento del Quindío.

Entonces, aprovecho de nuestro espacio para invitarlos a todos y para que seamos responsables y contribuyamos entre todos con la dinamización y la reactivación económica de nuestro departamento del Quindío.

A quienes nos escuchan de otras regiones del país y del mundo, invitarlos a visitar el departamento del Quindío porque visitar el departamento del Quindío también es ayudar con su reconstrucción y con su reactivación.

Sobre la operatividad del aeropuerto el Edén la funcionaria indicó “Debemos empezar por aclarar que desde el 11 de agosto nuestro aeropuerto empezó con operación normal, con contingencia sí, con espera sí, pero empezó a operar. Afortunadamente no tuvo afectaciones ni en pista ni en torre, lo que lógicamente facilitó mucho más esta eh esta apertura de operaciones de nuevo.

Y agregó “Muchas aerolíneas han llegado temporalmente a nuestro departamento del Quindío y sin duda alguna estamos seguros que hemos venido reafirmando esas labores, esos compromisos, esos incentivos. Ellos ya han podido ver acá en el departamento, ya en el aeropuerto, cuál es la dinámica del departamento, cuál es la demanda en pasajeros que tenemos y demás. Entonces, hoy estamos operando con frecuencias adicionales a Bogotá, a Cartagena, tenemos dos frecuencias semanales.

Estuvimos también con la frecuencia temporal de Copa a Panamá, pero seguimos trabajando. Muy buenos comentarios, una muy buena percepción de cada una de estas aerolíneas de nuestro aeropuerto.

También estamos haciendo un trabajo a toda marcha para poder terminar las adecuaciones y las mejoras en infraestructura que lógicamente se deben hacer a causa y en consecuencia de lo ocurrido en el terremoto, pero seguimos trabajando.

Hemos venido avanzando en estas estrategias de conectividad que nos habíamos propuesto hace unos años, pero que hoy se nos vuelven un poquito más aceleradas, que nos dan la oportunidad estas aerolíneas de contarles un poco más, de conocer nuestro territorio, de conocer nuestro aeropuerto, pero ante todo, que están muy interesados en poder hacer uso de esa bolsa de incentivos que tenemos construidas de la Gobernación del Quindío, la Alcaldía de Armenia, la Cámara de Comercio, el Comité Intergremial, muchos otros sectores económicos se han sumado, dijo la secretario de turismo

También estamos en este momento desarrollando una estrategia para esas aerolíneas para que ellos puedan ofrecerle un valor agregado a cada uno de esos viajeros. Asimismo, con el sector de hotelería y el sector de gastronomía. Entonces, yo pienso que acá nos queda una reflexión y una conclusión es que todos unidos podemos lograr grandes cosas y sin duda alguna la solidaridad y la unidad se ha visto en el departamento. Y eso es exactamente.

Vuelvo y repito, visitar el Quindío también es contribuir con la reactivación y con la reconstrucción de nuestro departamento. Los esperamos. Todas las condiciones de seguridad están dadas para que ustedes puedan disfrutar y vivir una experiencia inolvidable en nuestro corazón de Colombia.