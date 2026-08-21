El 83% de los comerciantes en el Quindío registraron alguna afectación por el terremoto

Armenia

Uno de los sectores golpeados tras el terremoto del pasado 10 de agosto es el comercio en cuanto a los daños estructurales que sufrieron algunos de ellos y que desde los gremios fortalecen su acompañamiento.

Precisamente el presidente de la cámara de comercio de Armenia y del Quindío, Rodrigo Estrada explicó que han realizado 820 visitas presenciales, 1.955 encuestas y 240 visitas de inspección con ingenieros para conocer la magnitud de la afectación tras el sismo.

Sostuvo que a través de la encuesta se pudo evidenciar que el 83% de los comerciantes registraron alguna afectación, el 24% requiere atención prioritaria en la infraestructura por lo que fue claro que la afectación al tejido empresarial es alta, aunque no se haya registrado colapso de edificaciones.

“Hemos hecho 820 visitas presenciales, 1955 encuestas como tal y hemos hecho 240 visitas de inspección con ingenieros para ver si el negocio se puede abrir. Conclusión, 83% de todos los que visitamos y de encuestas reportaron alguna afectación. Así sea así sea leve. El 24% manifestó que necesita atención prioritaria en infraestructura y el 44% reportó daños importantes o situaciones que podrían dificultar la actividad empresarial”, mencionó.

Añadió: “La afectación empresarial es bastante grande así el edificio no se haya caído, así no tengamos muertos, el empresario se afecta porque tiene problemas de paredes, tiene problemas de fachadas o tiene un problema de infraestructura, que es un mensaje que estamos dando a otros que si bien en el Quindío no tuvimos muertos afortunadamente, no tuvimos edificios tantos caídos como otras partes que además lo lamentamos, sí tuvimos un tema económico bastante delicado”.

Enfatizó que todos los sectores son golpeados con la situación y destacó que el 96% de los encuestados son los microempresarios por eso dijo que impulsan el llamado a reabrir para generar alternativas económicas para los empresarios.

“Todos los sectores y el más afectado es el sector microempresarial. Casi de estas encuestas el 96% de la gente es microempresario. Y por eso se está impulsando mucho el tema de reabrir en medio de las circunstancias, los que puedan y demás, porque recordemos que el comerciante también genera empleo y hay que reactivarle a esas personas también”, resaltó.

Invitó a la comunidad en general a apoyar al comercio local para superar juntos la crisis derivada por la emergencia sísmica.