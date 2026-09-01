Vuelo de Satena que cubría la ruta Barranquilla-Medellín regresó por falla en el motor

Un vuelo de Satena que cubría la ruta Barranquilla-Medellín tuvo que regresar este lunes 31 de agosto al aeropuerto Ernesto Cortissoz, luego de presentar una indicación técnica relacionada con el motor izquierdo.

La aerolínea informó que el vuelo 8817 llevaba 24 pasajeros y el procedimiento se realizó de manera segura, sin personas lesionadas. Tras las revisiones técnicas, el vuelo fue reprogramado para este martes 1 de septiembre.

Una de las pasajeras, relató a Caracol Radio que la aeronave llevaba aproximadamente 20 minutos de vuelo cuando se presentó la falla. La situación generó temor entre los viajeros, quienes, según su testimonio, no recibieron información sobre lo que estaba ocurriendo. “Fue muy angustiante porque era el nervio no saber qué iba a pasar si íbamos a alcanzar a aterrizar en una pista”, contó la mujer.

La pasajera aseguró que el momento fue difícil porque en el avión viajaban niños y adultos mayores. También relató que algunos pasajeros sufrieron mareos y vómitos mientras la aeronave regresaba a Barranquilla. “Pero afortunadamente no hubo lesión y llegamos a salvo a Barranquilla”, señaló.

La viajera cuestionó además la atención recibida durante la emergencia y aseguró que la falta de información aumentó la preocupación entre los pasajeros. “Fue un susto muy feo”, manifestó. Tras el aterrizaje, algunos viajeros fueron reprogramados para el día siguiente, mientras que otros solicitaron el reembolso.

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Por su parte, Satena informó que durante la situación brindó alojamiento, alimentación, transporte y la compensación correspondiente a los pasajeros afectados.

La aerolínea reiteró que el regreso a Barranquilla se realizó bajo los protocolos de seguridad operacional y que las verificaciones técnicas determinaron la reprogramación del vuelo.