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01 sep 2026 Actualizado 01:12

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Abelardo de la Espriella anuncia inversión de Coca-Cola que será presentada en Barranquilla

El mandatario sostuvo una reunión con el ministro de Comercio, Industria y Turismo, Mauricio Gómez Amín, y con los principales directivos de ambas compañías para conocer sus proyectos y perspectivas para el país.

Abelardo de la Espriella. Foto: Getty Images.

Abelardo de la Espriella. Foto: Getty Images. / Long Visual Press

Abelardo de la Espriella. Foto: Getty Images.
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El presidente Abelardo de la Espriella anunció que The Coca-Cola Company y Coca-Cola FEMSA presentarán en diciembre los detalles de sus planes de inversión y crecimiento en Colombia para los próximos cuatro años. El anuncio se realizará desde Barranquilla, durante la celebración de los 100 años de FEMSA.

El mandatario señaló que sostuvo una reunión con el ministro de Comercio, Industria y Turismo, Mauricio Gómez Amín, y con los principales directivos de ambas compañías para conocer sus proyectos y perspectivas para el país. Aunque todavía no se ha revelado el monto de la inversión ni los proyectos específicos, el Gobierno indicó que la apuesta estaría enfocada en fortalecer la industria y generar empleo.

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Colombia vuelve a ser tierra de confianza, inversión y oportunidades”, escribió Abelardo de la Espriella en su cuenta de X. El presidente agregó que su Gobierno trabaja para “atraer y consolidar inversión que genere empleo, fortalezca nuestra industria, impulse las regiones y contribuya al crecimiento económico del país”.

De la Espriella también aseguró que el sector privado encontrará en su administración “seguridad jurídica, reglas claras y todas las condiciones para invertir, producir y generar empleo”. La expectativa está ahora en el anuncio de diciembre, cuando se conocerán los detalles de la nueva apuesta de Coca-Cola y Coca-Cola FEMSA para Colombia.

Jesús Uribe

Jesús Uribe

Comunicador social y periodista, egresado de la Universidad Autónoma del Caribe, narrador de fútbol....

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