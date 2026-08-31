Bajo nivel del río Magdalena pone en vigilancia el suministro de agua en Atlántico

La reducción en los niveles del río Magdalena mantiene en seguimiento permanente a las autoridades del Atlántico, debido a la importancia de esta fuente hídrica para el abastecimiento de varios municipios del departamento.

Ernesto Barros, secretario de Agua Potable del Atlántico (e), explicó que actualmente el río registra un nivel cercano a los 3,09 metros, por lo que se adelanta un trabajo de acompañamiento y vigilancia junto con los operadores de los sistemas de acueducto que realizan su captación directamente del Magdalena.

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Aunque varios municipios dependen del río para garantizar el suministro de agua, Campo de la Cruz es el único que ha reportado hasta el momento inconvenientes en el funcionamiento de su bocatoma, situación que llevó a implementar acciones para facilitar la captación.

Obras para facilitar la captación

Como parte de las medidas preventivas, se realizaron trabajos de dragado en el área del brazo del río, con una intervención aproximada de 50 metros cuadrados. También fue habilitado un canal de cerca de 100 metros de longitud y cinco metros de ancho, con el propósito de mantener el acceso del agua hacia la zona de captación.

Las autoridades señalaron que estas intervenciones buscan anticiparse a una eventual disminución mayor del caudal y reducir el riesgo de afectaciones en el servicio de agua potable.

Seguimiento permanente al río

La Secretaría de Agua Potable del Atlántico mantiene el monitoreo de los niveles del Magdalena y aseguró que ya cuenta con un plan de contingencia para responder ante posibles cambios en las condiciones de captación.

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Por ahora, los niveles registrados no representan una situación crítica para las bocatomas del departamento. Sin embargo, el secretario explicó que si el río continúa descendiendo hasta determinados niveles, podrían comenzar a presentarse dificultades en algunas estructuras ubicadas en el sector del Canal del Dique.

Las autoridades reiteraron que, por el momento, no se han alcanzado esos niveles de riesgo, pero el comportamiento del río continuará bajo vigilancia para adoptar nuevas medidas en caso de ser necesario.