Char agradece a De la Espriella por medidas de seguridad: esto respondió el presidente

El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, destacó una reducción en la tendencia de homicidios del pasado fin de semana y atribuyó este comportamiento, entre otras acciones, al traslado de 24 integrantes de estructuras criminales ordenado por el Gobierno Nacional.

A través de sus redes sociales, Char agradeció al presidente Abelardo de la Espriella por la decisión de intervenir frente a la disputa entre bandas delincuenciales que, según el mandatario distrital, venía afectando la seguridad de Barranquilla. El alcalde aseguró que actualmente se registra la cifra más baja de homicidios de los últimos siete meses.

“Después de ordenar el traslado de estos primeros 24 terroristas, hemos logrado frenar la tendencia de homicidios que venía dejando esta guerra entre bandas en Barranquilla”, manifestó Char.

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El pronunciamiento se produce luego de las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional frente a internos considerados de alta peligrosidad y vinculados a estructuras criminales con presencia en Barranquilla.

El presidente De la Espriella ha impulsado una política de seguridad de mano dura, que incluye el traslado y aislamiento de personas señaladas de mantener control criminal desde las cárceles.

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En respuesta al alcalde, el presidente aseguró que Barranquilla cuenta con el respaldo del Gobierno Nacional para recuperar la seguridad y sostuvo que la coordinación entre las autoridades permitirá enfrentar con mayor contundencia a las organizaciones criminales.

“Aquí estamos, alcalde, reconstruyendo la Patria con autoridad, decisión y resultados. Cuando trabajamos unidos, somos más poderosos”, respondió De la Espriella, quien agregó que su administración no permitirá que el crimen gane terreno.

El mandatario nacional reiteró además que “no vamos a ceder un solo centímetro ante el crimen”, en un mensaje que ratifica la línea de seguridad que su Gobierno ha comenzado a implementar en distintas regiones del país.