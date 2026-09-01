Barranquilla cierra agosto con cifra récord de más de cien motonaves en su zona portuaria

La actividad portuaria de Barranquilla atraviesa uno de sus mejores momentos recientes. Durante agosto llegaron 107 motonaves a las terminales de la zona portuaria, el registro mensual más alto de los últimos años, de acuerdo con cifras del sector.

El resultado se conoce pocas semanas después de que la ciudad reportara otro dato positivo: en julio se movilizaron más de 1,317 millones de toneladas de carga, la cifra más alta registrada para un solo mes. A esto se suma el incremento del calado operativo anunciado por la Capitanía de Puerto, que pasó a 10,4 metros, una condición que facilita el ingreso y salida de embarcaciones de mayor capacidad.

Las cifras reflejan, según representantes del sector, una mejora en las condiciones para la operación marítima y logística de Barranquilla. En agosto de 2025 se habían registrado 92 arribos, por lo que el resultado de este año representa 15 embarcaciones más, un incremento cercano al 16 %.

Para Lucas Ariza, director ejecutivo de Asoportuaria, el aumento de los arribos beneficia no solo a las terminales portuarias, sino al conjunto de actores que participan en la cadena logística.

“Esto es una buena noticia no solo para las terminales, sino para toda la cadena de valor de la actividad portuaria”, señaló Ariza, quien destacó el trabajo de entidades como la Autoridad Marítima (Dimar), los pilotos prácticos, empresas de remolcadores, agencias navieras, operadores portuarios y compañías de transporte fluvial.

Sector portuario espera cerrar el año conmás de 13,5 millones de toneladas movilizadas

El comportamiento de los arribos también es visto como resultado de un trabajo conjunto entre distintos actores públicos y privados. Zoraida Molina, presidenta del Consejo Directivo de Asoportuaria, destacó la articulación con Cormagdalena, la Alcaldía de Barranquilla, la Gobernación del Atlántico y otros gremios.

La expectativa ahora está puesta en que el mayor movimiento de embarcaciones se traduzca en un crecimiento de la carga movilizada. El sector portuario aspira a que el año cierre con más de 13,5 millones de toneladas, superando el registro alcanzado en 2024.

Con el aumento de los arribos, la recuperación del calado y los récords recientes de movilización de carga, la zona portuaria de Barranquilla busca consolidar mejores condiciones de competitividad para el comercio exterior y la actividad logística de la ciudad.