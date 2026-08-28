Belén de Umbría pide revisar situación catastral de predios de viviendas colapsadas por el terremoto
En el municipio hay más de tres mil personas damnificadas por la emergencia.
Pereira
Las consecuencias del terremoto del pasado 10 de agosto podrían ir más allá de los daños físicos en las viviendas de Belén de Umbría. La Alcaldía solicitó la intervención del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) para evaluar la situación de los predios que resultaron afectados y determinar si requieren actualizaciones en su información catastral.
El alcalde John Fredy Montes Velásquez hizo el llamado desde el Comité Municipal de Gestión del Riesgo y pidió que el IGAC tenga presencia en el Puesto de Mando Unificado Departamental, donde se coordinan las acciones relacionadas con la emergencia.
“Es fundamental la participación del IGAC para que se pueda analizar y actualizar la información catastral y, de ser procedente, revisar los avalúos de los inmuebles de acuerdo con sus nuevas condiciones físicas”, afirmó el mandatario.
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Una de las principales preocupaciones está en aquellos casos donde las viviendas colapsaron completamente y hoy solo permanece el lote. Para la administración municipal, esta nueva realidad física debe ser conocida por la autoridad catastral dentro del proceso de atención y recuperación.
Balance de afectaciones en Belén de Umbría
El reporte municipal con corte al 27 de agosto registra:
3.091 personas afectadas
1.372 familias afectadas
223 viviendas destruidas: 15 urbanas y 208 rurales
1.149 viviendas averiadas: 265 urbanas y 884 rurales
31 centros educativos afectados
1 centro de salud afectado
4 vías afectadas
10 centros comunitarios afectados
7 acueductos afectados
1 alojamiento temporal activo, con 7 personas
La solicitud busca, finalmente, que la recuperación de Belén de Umbría no se limite a la evaluación de estructuras y viviendas, sino que también contemple las implicaciones catastrales que dejó el terremoto para las familias cuyos predios sufrieron daños severos o pérdidas totales.
Sebastián Grajales
Comunicador Social y Periodista, ha sido presentador y coordinador informativo de Telecafé Noticias,...