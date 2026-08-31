“La que realmente gana con el acuerdo con Estados Unidos es la presidenta, Delcy Rodríguez”: experto

El presidente Donald Trump anunció un acuerdo mediante el cual Estados Unidos tendrá una participación del 55 % en la producción efectiva de una nueva empresa petrolera encargada de desarrollar 17 campos en Venezuela, con reservas estimadas en unos 65.000 millones de barriles. El acuerdo contempla atraer cerca de 100.000 millones de dólares en inversión para recuperar una industria que ha sufrido años de deterioro. Venezuela, por su parte, mantiene la propiedad de sus recursos naturales.

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La propuesta genera interrogantes porque todavía no se conoce públicamente el texto completo del acuerdo, ni están definidos todos los detalles sobre quién financiará la reconstrucción de la infraestructura petrolera, quién operará los campos y cómo se distribuirá exactamente la participación estadounidense. El Departamento de Defensa ha señalado que su participación estaría limitada a mecanismos de financiamiento y asistencia, y no a la propiedad directa de empresas privadas.

El acuerdo también forma parte de un cambio profundo en la relación de Washington con Caracas. Trump busca recuperar rápidamente la producción venezolana y asegurar suministro de crudo para Estados Unidos, mientras que el gobierno interino de Delcy Rodríguez sostiene que el acuerdo permitirá recuperar la economía y aumentar la producción hasta unos 1,5 millones de barriles diarios.

Elliott Abrams es ex Subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental y Representante Especial para Venezuela del Departamento de Estado en el primer mandato de Donald Trump, él habló con el programa 6AM W de Caracol Radio, sobre lo que significa este acuerdo.

¿Es un tema político o comercial?

“Esto no es un acuerdo comercial, es un acuerdo político, porque Delcy Rodríguez busca quedarse en el poder a cambio de darle el petróleo de Venezuela a Donald Trump. Entonces, para poder permanecer en el mando. En Venezuela, lo que le cedió a Donald Trump fue el petróleo venezolano”.

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¿Delcy Rodríguez es la persona equivocada para hacer este acuerdo?

“Este acuerdo no representa a la gente de Venezuela, no escogieron a Delcy Rodríguez democráticamente, la Asamblea no aprobó esto, entonces esto va en contra de la voluntad de Venezuela realmente”, dijo el experto.

También indicó que Donald Trump prefiere una presidenta débil en Venezuela, “Más tarde que pronto habrá elecciones en Venezuela y en ese momento, ese presidente no aprobará este acuerdo”, puntualizó.

¿Quién se beneficia con este acuerdo petrolero?

“Esto es maravilloso para Delcy Rodríguez, la que realmente gana es ella, porque tiene el apoyo de los Estados Unidos, y esto lo que significa es que Donald Trump está abandonando el libre mercado petrolero, pero Donald Trump busca abandonarlo con Venezuela y eso favorece a Delcy Rodríguez”.

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