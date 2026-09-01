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01 sep 2026 Actualizado 14:00

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Contrarreforma pensional, ¿es regresiva o arregla reforma del Gobierno Petro? Senadores debaten

Bancada del Centro Democrático analizará junto al expresidente Álvaro Uribe los puntos de la contrarreforma pensional.

Contrarreforma pensional, ¿es regresiva o arregla reforma del Gobierno Petro? Senadores debaten

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Los senadores Alfredo Mondragón, del Pacto Histórico y Claudia Margarita Zuleta, del Centro Democrático, debatieron en 6AM W sobre la contrarreforma pensional y la reunión que tendrá la bancada del CD con el expresidente Álvaro Uribe para definir los puntos de la propuesta.

Escuche el debate completo aquí:

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Laura Duarte

Laura Duarte

Periodista y politóloga de la Universidad Javeriana de Bogotá, con énfasis en comunicación y participación...

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