Acuerdo petrolero entre EEUU y Venezuela será por 25 años

La noche de este 29 de agosto, Delcy Rodríguez se dirigió al país para informar que el acuerdo petrolero entre Estados Unidos y Venezuela que se anunció el viernes, será por 25 años.

Luego de hacerse público este acuerdo, las críticas no han parado desde distintos sectores del país incluso, del chavismo aún y cuando el partido de gobierno emitió un comunicando respaldando a Rodríguez.

En su alocución de unos 7 minutos aproximadamente, Rodríguez reiteró que serían 17 campos estratégicos, entre ellos, ocho campos denominados “verdes” que dejarían al Estado venezolano unos 209 mil millones de dólares a razones de unos 65 dólares por barril.

Según Rodríguez, Venezuela aportaría el petróleo, la industria y la experiencia de trabajadores mientras que Estados Unidos el capital y tecnología y agregó que Venezuela recibiría producción, empleo y mayores ingresos.

También indicó que el país tenía “derecho a saber cuánto se invierte, cuánto se produce, cuánto recibe el Estado y cuáles son las condiciones para los operadores”.

Sin embargo, su gobierno aún no rinde cuentas de en qué o cómo se han utilizado los primeros 300 millones de dólares que se obtuvieron con la reanudación de la venta de petróleo a EEUU. en enero como parte de un convenio inicial de 500 millones. Tampoco se ha informado si el Estado recibió los 200 millones restantes.

Rodríguez además aseguró que Venezuela “conserva la propiedad y soberanía sobre sus recursos”.