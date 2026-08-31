“La forma como se presentó este acuerdo no es la correcta para Venezuela”: Luis Emilio Rondón

Este fin de semana, Estados Unidos y Venezuela anunciaron un acuerdo petrolero presentado como histórico por Donald Trump y Delcy Rodríguez, que contempla una amplia participación estadounidense en la explotación de los recursos petroleros venezolanos.

Según los detalles divulgados, el convenio tendrá una vigencia de 25 años, con una meta de producción superior a 1,5 millones de barriles diarios. La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, explicó que el acuerdo contempla el desarrollo de 17 campos estratégicos, incluidos ocho bloques en la Faja Petrolífera del Orinoco, una de las principales zonas petroleras del país. Según sus cálculos, tomando como referencia un precio de 65 dólares por barril, Venezuela podría recibir alrededor de 209.335 millones de dólares durante la vigencia del convenio.

Rodríguez aseguró que el Estado venezolano recibirá cerca de 19 dólares por cada barril producido y vendido, y destacó que los proyectos tendrán regalías mínimas del 16 % y un impuesto sobre la renta del 34 %. También señaló que empresas como Chevron, Repsol, Eni, Shell y BP participarían en la recuperación de la industria.

La mandataria insistió en que Venezuela conserva la propiedad y soberanía sobre sus recursos naturales, mientras que Estados Unidos aportaría capital, tecnología y capacidad operativa para recuperar una industria golpeada durante años por las sanciones y la caída de la producción.

El acuerdo también contempla reservas estimadas en unos 65.000 millones de barriles en los campos seleccionados. El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, calificó el pacto como una “gran victoria” tanto para los estadounidenses como para los venezolanos.

En el marco de esta coyuntura, el diputado opositor de la Asamblea Nacional por la alianza Unión y Cambio, Luis Emilio Rondón, habló en 6AM W de Caracol Radio.

¿Es más fácil el control de Estados Unidos sobre Venezuela con o sin Delcy Rodríguez?

“Nosotros tenemos reglas claras establecidas en la Constitución y ahí están claramente establecidas las reglas de cómo se maneja o cómo se debe manejar, de acuerdo al texto constitucional, el recurso petrolero, el negocio petrolero, no solo que se declara que es de propiedad nacional, los yacimientos que son inalienables y que en consecuencia forman parte del recurso más importante de la locomotora que tiene la economía venezolana para lograr superar situaciones que se habían venido convirtiendo en recurrentes”.

¿Qué tan deteriorada está la industria petrolera?

“Lo que pasó en Venezuela es una cosa digna de récord Guinness. Cuando llegó Chávez a la presidencia en el año 99, nosotros producíamos 3 millones y medio de barriles de petróleo al día. Hoy, no producimos ni un millón porque la industria petrolera nacional fue desvirtuada desde el punto de vista de su utilidad económica. No solo que hubo un componente de corrupción muy amplio, sino que además Venezuela dedicó ese recurso a satisfacer necesidades geopolíticas. Regalábamos petróleo a Cuba y deteriorábamos nuestra industria petrolera, llegó a ser una chatarra”, explicó el experto.

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