“Quiero dejar una huella de conocimiento, tradición y amor”: reina del Carnaval de la 44

Con la alegría y la esencia popular que caracterizan al Carnaval de la 44, María Juliana Olartegui Jiménez asumió el reto de llevar la corona de esta celebración en 2027.

La soberana aseguró que este nombramiento representa una oportunidad para fortalecer la identidad cultural de la fiesta y llevar un mensaje de unión a todos los carnavaleros.

“Ser embajadora de la alegría y sobre todo de la tradición, porque eso significa nuestro carnaval: alegría, amor, unión y tradición”, explicó.

Un carnaval con raíces culturales

María Juliana explicó que uno de sus principales objetivos será resaltar la mezcla de culturas que hacen parte del Caribe colombiano, a partir de sus propias raíces familiares.

“Tengo una mezcla de raíces, mi papá es de Valledupar, mi mamá es de Mompox y en el carnaval hay muchas cosas que vienen de allá y yo quiero exaltar todo eso”.

La reina anunció que iniciará su agenda con una visita a Mompox, aprovechando el mes del patrimonio, para fortalecer los vínculos entre las expresiones culturales de esta región y el Carnaval de la 44.

Más de 800 bailarines en una rueda de cumbia

Como parte de sus primeras actividades, María Juliana liderará una gran rueda de cumbia en el barrio Rebolo, en la calle del Pico, un evento que contará con la participación de más de 800 bailarines.

“El domingo, llegando de Mompox, tenemos una rueda de cumbia a partir de las 4:30 de la tarde. Van a haber más de 800 bailarines, entonces los espero a todos”, sostuvo.

Un mensaje de alegría y unión

La nueva reina presentó su lema de trabajo para el Carnaval de la 44: una “ola de carnaval” que busca reunir a las familias y resaltar el espíritu de esta celebración.

“Es una ola de alegría, una ola de unión, de familia. Espero dejar una huella de conocimiento, de tradición y de amor”.

Dar voz a quienes mantienen viva la fiesta

Durante la entrevista, María Juliana destacó la importancia de los artistas, artesanos, bailarines y grupos folclóricos que hacen posible el carnaval.

Como símbolo de ese compromiso, llevó un megáfono, con el que quiso representar la necesidad de escuchar y visibilizar a los hacedores de la fiesta.

“Es mi forma de mostrarle a esos hacedores, a esos grupos folclóricos, a ese artesano, a ese bailarín, que alcen su voz, porque ellos son los importantes en este carnaval y son el centro de todo”, concluyó.