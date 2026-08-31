Cerca de 58.000 estudiantes regresan a clases en Pereira tras el terremoto

Pereira

Después de varias semanas de interrupciones por las afectaciones que dejó el terremoto del 10 de agosto, Pereira comenzó este lunes el retorno gradual de cerca de 58.000 estudiantes de colegios oficiales. El regreso no será igual para todos: algunas sedes continúan con restricciones y deberán compartir temporalmente espacios con instituciones que sí están habilitadas.

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La estrategia adoptada por la Secretaría de Educación establece un modelo de alternancia, con el que se busca mantener las actividades académicas mientras avanzan las intervenciones y reparaciones en los establecimientos afectados.

Los lunes, miércoles y viernes, las instituciones que se encuentran habilitadas recibirán normalmente a sus estudiantes. Entre tanto, los martes y jueves, estos espacios serán utilizados para atender a alumnos provenientes de sedes que todavía no pueden ser ocupadas.

Uno de los principales desafíos será garantizar la movilidad de quienes deberán estudiar temporalmente fuera de sus instituciones. Para evitar que los desplazamientos se conviertan en una barrera para continuar con el calendario escolar, la Alcaldía dispondrá transporte para más de 8.000 estudiantes.

“Para garantizar que las condiciones de traslado no sean una barrera para el regreso a clases, la Alcaldía de Pereira dispondrá de transporte escolar para más de 8 mil estudiantes que deben desplazarse a otras instituciones durante este proceso”, explicó el secretario de Educación, Carlos Jairo Bedoya Naranjo.

El esquema se complementará con guías y acompañamiento pedagógico, especialmente para las comunidades educativas que todavía no pueden regresar de manera permanente a sus instalaciones.

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La Secretaría de Educación mantendrá seguimiento al proceso y trabajará con los directivos de cada institución para informar a las familias sobre horarios, colegios receptores y rutas de transporte, mientras se define cuándo podrán volver a utilizarse las sedes que permanecen restringidas.

Así, Pereira comienza a recuperar gradualmente su actividad escolar después del terremoto, aunque el regreso a la normalidad dependerá del avance de las evaluaciones y obras necesarias en los colegios afectados.