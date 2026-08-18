¿Qué pasa cuando una persona está pensionada y sigue trabajando en la misma empresa? Ley responde

En Colombia, muchas personas trabajan durante varios años para poder disfrutar de su pensión, luego de cumplir unos requisitos específicos para hombres y mujeres cerrando su vida laboral.

Sin embargo, algunas personas, luego de obtener su pensión, tienen la posibilidad de seguir trabajando para mantener una forma ingresos, continuar en la actividad profesional o permanecer activas en su vida.

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En el país, es posible que una persona pueda recibir pensión y trabajar al mismo tiempo, sin embargo, para poder hacerlo depende de varias situaciones, dependiendo si el empleo es en una empresa privada, un trabajo como independiente o vincularse con el Estado.

¿Puede una persona pensionada seguir trabajando en la misma empresa?

En Colombia, una persona que ya tiene reconocida su pensión de vejez puede seguir trabajando en la misma empresa o cualquiera en el sector privada y, de manera simultánea, recibir su mesada pensional y salario por su labor.

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¿Qué dice la ley?

De acuerdo con el artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo, el reconocimiento de la pensión de vejez es una causa justa para que la empresa termine el contrato sin indemnización, avisando con 15 días de antelación. Sin embargo, si ambas partes están de acuerdo, el trabajador podrá seguir ejerciendo labor recibiendo su salario y mesada de manera simultánea.

Esto quiere decir que al pensionarse, la persona no está obligada a dejar el trabajo. En caso de querer continuar, deberá cumplir con las obligaciones de seguridad social correspondientes al acuerdo con el contrato y las características de su labor.

De igual manera, la empresa no está en la obligación en despedir al empleado y el trabajador tampoco está obligado a renunciar; la continuidad en el cargo depende de mutuo acuerdo.

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Otras opciones

Una persona que ya tenga pensión puede buscar otras alternativas para recibir un ingreso económico adicional. Pueden montar un negocio, prestar sus servicios como profesionales o desarrollar una actividad económica por cuenta propia.

Las personas que ya cuenten con su pensión de vejez podrá seguir trabajando como independientes, pero deberán seguir cumpliendo con sus obligaciones de seguridad social, las cuales dependerán de la actividad que realicen y los ingresos que reciban.

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