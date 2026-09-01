BD Bacatá: millonaria condena de Superfinanciera contra Acción Fiduciaria por ventas de comercios

Caracol Radio conoció en primicia que la Superintendencia Financiera condenó a Acción Fiduciaria por cerca de $ 900 millones por las ventas de comercios del proyecto BD Bacatá, en Bogotá, que ha estado inmerso en una disputa con los inversionistas desde hace siete años.

Según el abogado de algunos afectados, Jhon Morales, la entidad tomó esta decisión al determinar que la fiduciaria “no tenía experiencia en la construcción ni operación de este tipo de proyectos”, afirmó.

Agregó que la sociedad fiduciaria entregó en operación parcial el proyecto inmobiliario “a pesar de una restricción contractual que impedía tal entrega”.

Es decir, afirmó, que “en los contratos, tanto de los compradores como de la fiducia mercantil, se establecía una prohibición taxativa de entregar el proyecto en operación cuando no se hubiese entregado totalmente la etapa constructiva”.

Finalmente, afirmó que las personas tenían que haber estado recibiendo rentabilidades desde hace más de siete años.

¿Qué implica la decisión?

“Hay que destacar que la Superintendencia Financiera de Colombia ordenará la restitución total de los recursos de este inversionista que representamos en la superintendencia financiera de Colombia, más la indexación de los mismos a valor presente. La condena ascenderá a más de $950 millones de pesos, que deberán ser reintegrados en un plazo no superior a 15 días, con posterioridad a la ejecutoria de la decisión”, aseveró el abogado Morales.

Entre tanto, afirmó que este precedente resulta vinculante para los demás inversionistas, que tendrán que acudir a las instancias judiciales para recuperar su inversión.