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01 sep 2026 Actualizado 21:30

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Economía

Ramiro Castilla Andrade asume como nuevo interventor de Air-e

La empresa Air-e presta el servicio de energía eléctrica a cerca de 1,3 millones de usuarios

Oficina de la empresa de energía Air-e. Foto: Air-e Intervenida.

Oficina de la empresa de energía Air-e. Foto: Air-e Intervenida.

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La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios posesionó a Ramiro Castilla Andrade como nuevo Agente Especial de la empresa de energía Air-e, en una decisión adoptada por el Gobierno nacional a través de la superintendenta encargada, María Rocío Cortés Vargas.

Según informó la entidad, Ramiro Castilla Andrade es ingeniero industrial de la Universidad del Atlántico, especialista en Diseño y Evaluación de Proyectos de la Universidad del Norte, y cuenta con estudios en Gestión de la Calidad e Inteligencia Computacional. Además, suma cerca de 24 años de experiencia en el sector de la energía eléctrica en la Región Caribe.

La empresa Air-e presta el servicio de energía eléctrica a cerca de 1,3 millones de usuarios en los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira, una cobertura que representa aproximadamente el 11 % del mercado eléctrico nacional.

Con este nombramiento, el nuevo Agente Especial asumirá la responsabilidad de liderar la compañía en un momento clave para la prestación del servicio eléctrico en la región Caribe.

Luis Enrique Hurtado

Luis Enrique Hurtado

Periodista con más de 20 años de experiencia. Me he especializado en radio y en macroeconomía. Premio...

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