Quién tiene pensión vitalicia en Colombia: Modalidades, beneficiarios y requisitos que deben cumplir

Modalidades, beneficiarios y requisitos que deben cumplir para la pensión vitalicia en Colombia | Getty Images

Una pensión vitalicia (o renta vitalicia) es un ingreso mensual, definido por la ley colombiana, y garantizado de por vida que se le paga a un afiliado hasta su muerte. Asimismo, se incluye una pensión de sobrevivientes para los beneficiaros de ley.

Es importante para que un trabajador acceda a una pensión vitalicia cumpla con los requisitos de 60 y 65 años para mujeres y hombres, respectivamente, y acumular entre 300 y 999 semanas en Colpensiones o fondos correspondientes. Además, es fundamental que no tenga las 1.300 semanas necesarias para una pensión de vejez ordinaria.

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Tipos de pensión vitalicia

En Colombia, se presentan los siguientes tipos de pensión vitalicia:

Renta Vitalicia Inmediata: El beneficiario transfiere su capital acumulado a una compañía de seguros de su elección, que le paga una mesada fija mensual ajustada anualmente según la inflación (IPC).

Pensión tradicional de vejez: Esta modalidad es una renta vitalicia a cargo del Estado (Colpensiones) bajo el régimen de prima media.

Anualidad Vitalicia BEPS: Está dirigida para todas las personas que no lograron pensionarse, pero ahorraron en el programa de Beneficios Económicos Periódicos, incluyendo rentas para gestores culturales.

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¿Quiénes son los beneficiarios?

Afiliado: La persona trabajadora que cumplió con las condiciones de jubilación o traslado de fondos.

La persona trabajadora que cumplió con las condiciones de jubilación o traslado de fondos. Cónyuge o compañero (a) permanente: La pareja sentimental puede tener derecho a la sustitución pensional o pensión de sobrevivientes de forma vitalicia si tenía más de 30 años al momento de la muerte del titular, o de forma temporal si era menor de edad o tenía edad inferior sin hijos.

La pareja sentimental puede tener derecho a la sustitución pensional o pensión de sobrevivientes de forma vitalicia si tenía más de 30 años al momento de la muerte del titular, o de forma temporal si era menor de edad o tenía edad inferior sin hijos. Hijos menores de 18 años e hijos hasta los 25 años: En este caso aplica si estudian y dependen económicamente del titular, o hijos con discapacidad, quienes lo reciben de forma vitalicia.

En este caso aplica si estudian y dependen económicamente del titular, o hijos con discapacidad, quienes lo reciben de forma vitalicia. Padres o hermanos dependientes: Aplica únicamente a falta de cónyuge o hijos con derechos.

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Requisitos

Régimen de ahorro individual (Fondos Privados): El afiliado debe acumular el capital suficiente en su cuenta de ahorro individual que le permita financiar una renta vitalicia superior a un salario mínimo o un porcentaje mínimo de ley.

El afiliado debe acumular el capital suficiente en su cuenta de ahorro individual que le permita financiar una renta vitalicia superior a un salario mínimo o un porcentaje mínimo de ley. Aporte a Aseguradoras: Es el monto de los fondos acumulados y que debe ser aceptado por la compañía de seguros elegida para garantizar el valor de la mesada.

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