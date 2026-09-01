De la Espriella reporta reducción de homicidios en Barranquilla tras ofensiva contra el crimen

El presidente Abelardo de la Espriella destacó los resultados de los operativos de seguridad desarrollados en Barranquilla entre el 22 y el 31 de agosto, período en el que la Policía Nacional realizó siete operaciones y 22 allanamientos contra estructuras dedicadas a actividades criminales.

De acuerdo con el mandatario, las acciones dejaron 39 personas capturadas, entre ellas cuatro señaladas como cabecillas de organizaciones como Los Costeños, el Clan del Golfo, Los Pepes y Los Porteños.

Durante los procedimientos también fueron realizadas 165 incautaciones, entre ellas 10 armas de fuego, una granada, celulares, tarjetas SIM y otros elementos que, según el Gobierno, estarían relacionados con las actividades de estas estructuras.

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De la Espriella aseguró que los operativos también permitieron afectar las finanzas de las organizaciones criminales, con un impacto estimado en 210 millones de pesos.

Uno de los resultados destacados por el presidente está relacionado con el comportamiento de los homicidios. Según su publicación, Barranquilla registró ocho homicidios durante la semana pasada, cifra que representa una reducción del 58 % frente a la semana anterior y que, además, se ubicó por debajo del promedio registrado durante las últimas siete semanas.

El mandatario atribuyó esta reducción a la combinación de autoridad, inteligencia y presencia permanente de la Fuerza Pública en las calles, al tiempo que advirtió que su Gobierno mantendrá los operativos contra las estructuras criminales.

“No habrá tregua ni territorio seguro para el delito”, afirmó De la Espriella, al insistir en que las autoridades continuarán avanzando contra los grupos delincuenciales que operan en la capital del Atlántico.