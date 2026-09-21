Más de 30 emprendimientos participaron en la segunda edición del Festival del Frito en Barranquilla. Foto: Alcaldía de Barranquilla.

Con una amplia oferta de preparaciones tradicionales, el Festival del Frito cerró su segunda edición en el Gran Malecón de Barranquilla, consolidándose como un espacio para exaltar la gastronomía y las tradiciones culinarias de la ciudad.

Durante la jornada, más de 30 negocios y emprendedores locales ofrecieron diferentes preparaciones fritas, en un encuentro que además contó con la participación de chefs invitados, quienes compartieron sus conocimientos y experiencias con los asistentes.

Gastronomía, tradición y música

El evento, que tuvo entrada gratuita, se convirtió también en un plan para disfrutar en familia y celebrar Amor y Amistad, con música en vivo y una programación alrededor de la gastronomía local.

La gerente de Ciudad, Ana María Aljure, destacó el balance de esta segunda edición y el papel del Gran Malecón como escenario para este tipo de encuentros.

“En el Festival del Frito 2026, Barranquilla celebró sus sabores y llevó su tradición a una gran ruta gastronómica. Por segundo año, el Gran Malecón fue el escenario donde los mejores fritos de la ciudad se dieron cita. Un encuentro donde grandes referentes de la gastronomía nos mostraron sus conocimientos y experiencias, exaltamos nuestra cultura y compartimos alrededor de una tradición que hace parte de lo que somos”, señaló Aljure.

Emprendedores y visitantes, protagonistas

El Festival del Frito reunió a propios y visitantes alrededor de una oferta que buscó poner en valor preparaciones representativas de la cocina barranquillera y brindar un espacio de promoción para los negocios y emprendimientos gastronómicos locales.

La segunda edición se desarrolló durante el fin de semana del 19 y 20 de septiembre, detrás del Pabellón de Cristal del Gran Malecón, con una programación que combinó gastronomía, música y tradición.