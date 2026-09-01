Oficial: Sebastián Viera, nuevo director técnico del Junior de Barranquilla

Junior oficializó la contratación de Sebastián Viera, exarquero e ídolo de la institución, como su nuevo director técnico. El uruguayo reemplazará en el cargo a su compatriota Alfredo Arias, entrenador bicampeón con la institución.

“Junior FC se complace en anunciar oficialmente a Sebastián Viera como nuevo director técnico del equipo profesional. Viera regresa a la institución para asumir un nuevo desafío, esta vez desde el banquillo, después de haber construido una historia imborrable como jugador y capitán del equipo. Durante su etapa como futbolista del Junior FC, Sebastián Viera se convirtió en uno de los grandes referentes en la histona del club”, informó el club a través de un comunicado.

Como jugador, Sebastián Viera defendió la camiseta del Junior durante 12 temporadas, entre el 2011 y el 2023, sumando siete títulos como figura del club, entre ellos tres Ligas, dos Copas Colombia y dos Superligas.

Por su parte, como director técnico, Viera cuenta con una sola experiencia, cuando estuvo al frente del Real Cartagena en la segunda división del fútbol colombiano. En aquel ciclo dirigió 28 partidos, acumulando 17 triunfos, 3 empates y 8 derrotas, para un rendimiento del 64.29%.

Sebastián Viera estará acompañado en su cuerpo técnico de Mario Viera, su padre y quien ejercerá como asistente técnico; mientras que Ramón Vásquez será su preparador físico, con quien estuvo en el equipo barranquillero durante el 2010.

¿Cuándo y contra quién será el debut de Sebastián Viera?

El primer partido de Sebastián Viera al frente de Junior de Barranquilla será el próximo sábado 5 de septiembre, cuando se enfrente a Jaguares en el estadio Romelio Martínez, por la novena fecha del presente campeonato.