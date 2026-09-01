Air-e advierte riesgo de racionamientos por Fenómeno de El Niño

El agente interventor de Air-e, Jaime Buitrago, advirtió sobre el riesgo que enfrenta la infraestructura eléctrica de la región ante el rezago de inversiones que, según explicó, supera los 10 años y que se presenta en medio del crecimiento de la población, la industria y la demanda de energía.

El interventor aclaró que actualmente no existe un racionamiento técnico programado, sino suspensiones por mantenimientos programados, pero advirtió que el escenario podría complicarse si continúa aumentando la demanda y se intensifica el fenómeno de El Niño.

“Si nosotros no ampliamos la red, esta simplemente va a llegar un momento en que va a colapsar”, afirmó Buitrago.

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A esta situación se suma la presión que enfrenta Air-e por su exposición al mercado de bolsa de energía. Buitrago indicó que, para enero, la exposición de la compañía podría ubicarse entre el 60 % y el 70 %, lo que podría generar un impacto en los costos de la energía.

También puso como ejemplo la situación de Afinia y señaló que EPM ha invertido cerca de 3,6 billones de pesos que no ha logrado recuperar, debido, entre otros factores, al comportamiento de los precios de la energía y las condiciones del mercado.

Finalmente, Jaime Buitrago confirmó que continúa como agente interventor de Air-e y aseguró que su encargo está vigente hasta el 30 de septiembre.