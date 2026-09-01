Fiscalía niega solicitud de defensa de Álvaro Uribe y mantiene indagatoria para el 4 de septiembre

Imagen de referencia. Fiscalía General de la Nación: Colprensa / Alvaro Uribe Velez: Getty Images.

Justicia

La Fiscalía General de la Nación negó la solicitud presentada por la defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez para reprogramar la diligencia de indagatoria que está prevista para el próximo viernes 4 de septiembre de 2026, dentro de la investigación relacionada con las las masacres de El Aro y La Granja; el crimen de Jesús María Valle; y la presunta conformación del denominado Bloque Metro en la hacienda Guacharacas.

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La petición había sido presentada el pasado 31 de agosto por el abogado del exmandatario, quien argumentó que aún estaban pendientes algunas pruebas que debían ser conocidas por la defensa antes de la diligencia, entre ellas la declaración del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso Gómez.

Según la defensa, la declaración de Mancuso fue reprogramada para el 3 de septiembre de 2026, a las 10:00 de la mañana, en Montería, es decir, menos de 24 horas antes de la indagatoria de Uribe. Por esa razón, sostuvo que el expresidente no tendría tiempo suficiente para estudiar su contenido, reunirse con sus abogados y preparar su estrategia de defensa.

La defensa también argumentó que estaba pendiente de resolverse un conflicto de jurisdicciones entre la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes y la Fiscalía General de la Nación ante la Corte Constitucional.

Sin embargo, la Fiscalía concluyó que no existen razones para aplazar nuevamente la diligencia.

En la resolución, el ente acusador recordó que, mediante una decisión del 7 de abril de 2026, fueron decretadas cinco inspecciones judiciales y 14 declaraciones juradas solicitadas por la defensa. Las inspecciones y documentos requeridos fueron practicados y entregados durante abril, mayo y junio.

Posteriormente, la Fiscalía accedió a una primera solicitud de la defensa para reprogramar la indagatoria, con el propósito de permitir la práctica de las pruebas testimoniales solicitadas.

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De las 14 declaraciones decretadas, la mayoría ya fueron practicadas. Actualmente permanecen pendientes tres, entre ellas la de Salvatore Mancuso.

Fiscalía dice que defensa conoce desde 2025 las declaraciones de Mancuso

Uno de los principales argumentos de la Fiscalía para negar la nueva solicitud está relacionado con las declaraciones que Mancuso ya había entregado ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Salvatore Mancuso y AUC | Fotos: GettyImages Ampliar Salvatore Mancuso y AUC | Fotos: GettyImages Cerrar

Según la resolución, esas manifestaciones reposan en el expediente desde el 7 de febrero de 2025 y la defensa recibió copia de la documentación que hacía parte del proceso desde el 26 de agosto de 2025.

Por esa razón, la Fiscalía sostuvo que el expresidente y sus abogados han tenido tiempo suficiente para conocer las declaraciones del exjefe paramilitar y preparar su posición frente a ellas.

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El documento también señala que la defensa entrevistó directamente a Mancuso el 6 de marzo de 2026, oportunidad en la que le preguntó sobre los hechos que son objeto de investigación.

Con base en esto, la Fiscalía concluyó que realizar la indagatoria el próximo viernes no representa una vulneración del derecho de defensa.

“No puede afirmarse ninguna vulneración al derecho de defensa por parte de la Fiscalía”.

El ente acusador agregó que, después de la vinculación formal a la investigación, la defensa continuará teniendo la posibilidad de aportar nuevas pruebas, solicitar la práctica de otras que considere pertinentes, controvertir las existentes e incluso pedir una ampliación de la indagatoria.

La Fiscalía también precisó que la realización de esta diligencia no significa que termine la etapa de instrucción, por lo que la investigación continuará desarrollándose.

La fiscal tercera delegada ante la Corte Suprema de Justicia, Gloria Marcela Abadía Cubillos, resolvió:

“No se accede a la solicitud de reprogramación planteada por la defensa y se mantiene en firme la diligencia de indagatoria para el próximo viernes 04 de septiembre de 2026”.

De esta manera, Álvaro Uribe deberá comparecer a la diligencia de indagatoria en la fecha que ya había sido fijada por la Fiscalía.

Esta es la resolución de la Fiscalía

Resolución de la Fiscalía parte 1. sobre Álvaro Uribe. Ampliar Resolución de la Fiscalía parte 1. sobre Álvaro Uribe. Cerrar

Resolución de la Fiscalía sobre Álvaro Uribe. Ampliar Resolución de la Fiscalía sobre Álvaro Uribe. Cerrar

Resolución de la Fiscalía sobre Álvaro Uribe. Ampliar Resolución de la Fiscalía sobre Álvaro Uribe. Cerrar

Masacre de La Granja

Piden anular decisión de declarar delito de lesa humanidad masacres del Aro y La Granja. Foto: Colprensa Ampliar Piden anular decisión de declarar delito de lesa humanidad masacres del Aro y La Granja. Foto: Colprensa Cerrar

Este hecho violento ocurrió hace 30 años, específicamente el 11 de junio de 1996, donde aproximadamente 30 paramilitares de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU), llegaron hasta el corregimiento La Granja, ubicado en el municipio de Ituango, Antioquia.

Masacre El Aro

La masacre de El Aro ocurrió el 22 de octubre de 1997 en el corregimiento de El Aro, municipio de Ituango. Según la investigación, el hecho violento fue perpetrado por paramilitares del Bloque Mineros de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Fueron asesinados 17 campesinos.

Las víctimas estaban indefensas y a raíz del hecho se produjo un desplazamiento de otros campesinos de la zona.

Jesús María Valle Jaramillo

Jesús María Valle, defensor de derechos humanos. Foto: Colprensa Ampliar Jesús María Valle, defensor de derechos humanos. Foto: Colprensa Cerrar

Fue un abogado y defensor de derechos humanos oriundo de Ituango (Antioquia), fundador y presidente del Comité Permanente de Derechos Humanos de Antioquia.

Se destacó por denunciar las masacres de La Granja (1996) y El Aro (1997) y por acusar la cooperación entre paramilitares y agentes estatales en la región. El 27 de febrero de 1998 fue asesinado en su oficina en Medellín por un comando paramilitar; testigos relataron que entraron con violencia, intimidaron a su hermana y le dispararon.

Otros delitos por los que la Fiscalía cito a Alvaro Uribe Velez

Los delitos por los que la Fiscalía llamó a rendir indagatoria al expresidente y exsenador Uribe Vélez son: homicidio en persona protegida y concierto para delinquir, ambas conductas agravadas.

La Fiscalía investiga al exmandatario por la presunta conformación de una estructura paramilitar en las fincas Las Guacharacas, en la época en la que fueron de su familia.