Juez envió a prisión a presunto homicida de lideresa ambiental en Norte de Santander

Colombia

Un juez Penal Municipal con Función de Control de Garantías envió a prisión temporal a Alexis Antonio Delgado Valencia, por ser el presunto determinador del homicidio hacia la lideresa ambiental Diana Carolina Rodríguez Madrigal.

El crimen ocurrió el 11 de abril de 2023 en el municipio de San Cayetano, cuando el hombre ocupaba el cargo de jefe de planta en una industria de hornos de coquización y las acciones de liderazgo de la víctima llevaron a la suspensión de varios procedimientos en la planta.

Según la hipótesis de la Fiscalía, las actividades que desempeñaba la lideresa social supuestamente iban de contravía de los intereses de Delgado Valencia, por lo que el procesado, al parecer, dio la orden de perpetrar el crimen.

Para ello, se habría reunido en diferentes oportunidades con Víctor Eligio del Toro Charriz, otro trabajador de la planta, esto con el fin de conocer las rutas, los movimientos y los horarios de la víctima.

Ambos habrían coordinado el homicidio

Delgado Valencia supuestamente le ofreció a Víctor Eligio del Toro Charriz la suma de un millón de pesos y una motocicleta como promesa remuneratoria.

Y de esta forma, el 11 de abril de 2023 el hombre impidió el paso de la víctima, en una vías frecuentadas y posteriormente habría ocasionado su muerte.

Por este motivo, a Delgado Valencia se le impuso una medida de aseguramiento intramural en centro carcelario, al determinar la gravedad del delito por el que está siendo investigado y el posible riesgo de fuga.

Un fiscal de la Unidad Especial de Investigación imputó al hombre en el delito de homicidio agravado, pero este no aceptó el cargo.

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