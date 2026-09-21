Fiscalía acusó a exgerente de un banco porque habría lanzado a su pareja desde un quinto piso

Carlos Mario Rodríguez Rosas, quien habría asesinado a su pareja sentimental. Foto: Fiscalía.

Justicia

La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente a Carlos Mario Rodríguez Rosas, exgerente de un reconocido banco, por el crimen de su compañera sentimental, ocurrido el 24 de enero de 2026, en un apartamento del norte de Bogotá.

La Fiscalía logró reconstruir el minuto a minuto de los momentos previos a la muerte de la mujer.

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Precisamente, en ese rastreo se determinó que la pareja asistió a una reunión de amigos y, posteriormente, se trasladó al apartamento del procesado.

Tras algunas horas, las personas que se encontraban en el inmueble se fueron y la pareja se quedó en el lugar.

“En medio de esos hechos, el hombre habría atacado a la mujer tapándole la boca y la nariz y, en el estado de inconsciencia en el que la dejó, al parecer, la accedió sexualmente de manera violenta y arrojó el cuerpo desde la ventana de un quinto piso del inmueble”, detalló la Fiscalía.

El ente acusador también señaló que Rodríguez Rosas habría alterado la escena “para hacer creer que la mujer se había lanzado de manera voluntaria”.

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Un fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá logró establecer que la víctima sostenía una relación sentimental con el hoy procesado, en medio de un contexto de violencia basada en género.

En ese sentido, el exgerente de un reconocido banco responderá en juicio por los delitos de feminicidio agravado y acceso carnal violento.