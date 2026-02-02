Defensa de Álvaro Uribe responde a posible reactivación de procesos por masacres del Aro y La Granja

Caracol Radio conoció en primicia el documento con el que la defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez, responde ante la posible reactivación de tres procesos en su contra por crímenes de lesa humanidad en la Fiscalía General de la Nación. Se trata de las masacres de El Aro, La Granja y el homicidio del defensor de derechos humanos, Jesús María Valle.

Advierten que sin pruebas pretenden acusar al también exsenador en el marco de las elecciones de 2026.

#PRIMICIA @CaracolRadio conoció el documento con el que la defensa del expresidente Álvaro Uribe ( @AlvaroUribeVel ), responde ante la posible reactivación de tres procesos en su contra por crímenes de lesa humanidad en la @FiscaliaCol. Cuestionan que sin pruebas, pretendan… pic.twitter.com/3jn3JXSJi6 — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) February 2, 2026

Vea el documento a continuación:

Escuchar Caracol Radio EN VIVO: