Actualidad

Defensa de Álvaro Uribe responde a posible reactivación de procesos por masacres del Aro y La Granja

Los procesos están relacionados con tres crímenes de lesa humanidad, incluyendo el homicidio del defensor de derechos humanos Jesús María Valle.

Álvaro Uribe (créditos: GettyImages)

Álvaro Uribe (créditos: GettyImages) / NurPhoto

Caracol Radio conoció en primicia el documento con el que la defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez, responde ante la posible reactivación de tres procesos en su contra por crímenes de lesa humanidad en la Fiscalía General de la Nación. Se trata de las masacres de El Aro, La Granja y el homicidio del defensor de derechos humanos, Jesús María Valle.

Advierten que sin pruebas pretenden acusar al también exsenador en el marco de las elecciones de 2026.

Vea el documento a continuación:

Escuchar Caracol Radio EN VIVO:

Bogotá

Directo

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad