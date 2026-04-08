Fabián Bustos: “No me sentí identificado con el equipo”

Millonarios tuvo un comienzo no deseado en la Copa Sudamericana en donde arrancó con una derrota ante O’Higgins de Rancagua en Chile. El técnico del equipo, Fabián Bustos, habló de lo que pasó en el partido y desconoció el funcionamiento de sus dirigidos.

Autocrítico, el entrenador habló de lo que el equipo hizo en el terreno de juego en el estadio El Teniente en donde su rival fue superior. Indicó que al equipo le faltó intensidad en los primeros minutos.

Millonarios volverá a jugar por el torneo continental el próximo 15 de abril ante Boston River en el estadio El Campín de Bogotá en donde tendrá que recuperar lo perdido y aprovechar la localía y la altura de la capital.

Análisis del partido: “Entramos los primeros 20 minutos muy light, perdíamos los duelos, no jugamos bien. Después mejoramos, equilibramos con un gol abajo. Nos faltó estar finos. En el arranque del segundo tiempo estuvimos mejor”.

La expulsión: “Once contra once en el segundo tiempo empezamos bien, ya después viene la expulsión. Hay involución, antes fluíamos, hoy tuvimos dudas”.

Autocrítica: “Estamos equivocando el camino de ser el equipo que fuimos, a este nivel la intensidad es superior”.

Mensaje a la hinchada: “A la gente presentarle excusas porque no es el partido que queríamos jugar. Estamos fuertes, vamos a terminar en la liga local e intentar clasificar. Yo hoy no me sentí identificado con el equipo hoy, seguramente el hincha tampoco”.