Esta es la programación de la Feria Bonita de Bucaramanga en 2026: Conciertos, eventos y más
La tradicional celebración de Bucaramanga regresa con su edición número 77, que se realizará del 3 de septiembre al 13 de septiembre de 2026 de manera oficial. Estos son algunos de los eventos más importantes que harán parte de la programación oficial
La Feria Bonita de Bucaramanga está a pocos días de dar inicio oficial a su edición número 69, consolidándose una vez más como uno de los eventos culturales y turísticos más grandes del país, pues a pesar de que aún no se ha dado inicio, está acompañada de eventos previos y posteriores. Durante 10 días, Bucaramanga abrirá sus puertas a miles de visitantes nacionales e internacionales para disfrutar de una programación que incluye desfiles, conciertos, muestras culturales y actividades para toda la familia.
Bajo el lema “La feria solidaria”, la celebración se llevará a cabo desde el 3 de septiembre hasta el 13 de septiembre de 2026, convirtiendo a la capital santandereana en un escenario lleno de cultura, música y tradición.
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Programación Feria Bonita de Bucaramanga 2026
Eventos previos
Los eventos previos a la feria estuvieron en desarrollo hasta hoy 1 de septiembre con el Bucaramanga Internacional Junior Colombia - Bádminton 2026 de 08:00 A.M - 08:00 P.M en el Coliseo Bicentenario.
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Feria Bonita de Bucaramanga 2026
La feria tendrá lugar desde el 3 de septiembre hasta el 13 de septiembre de 2026, en los que destaca los siguientes eventos:
- 3 de septiembre (09:00 A.M - 05:00 P.M): Vive la Fiesta… Vístete de Feria en la Alcaldía de Bucaramanga , con entrada libre.
- 3 de septiembre (07:00 P.M - 10:00 P.M): La noche bonita en la Discoteca Sirvalo Pues, con entrada libre.
- 4 de septiembre (07:00 P.M - 10:00 P.M): Colombia Sonidos que nos Unen en la Sala Luis Perú de la Croix con entrada libre.
- 4 de septiembre (05:00 P.M - 10:00 P.M): Encuentro de la Salsa Caleña en la Calison Calle 33 # 31 - 25 con entrada libre.
- 5 de septiembre (08:00 A.M - 08:00 P.M): Negocios Verdes en la Plaza Cívica Luis Carlos Galán Sarmiento con entrada libre.
- 5 de septiembre (03:00 P.M apertura de puertas): Super Concierto en el Estadio Américo Montanini evento gratuito con boletería:
- Silvestre Dangond.
- Kevin Flórez.
- Mauricio Riviera.
- Los internacionales Rayos de México.
- Cristian Ahumada.
- 6 de septiembre (07:00 P.M): Final de Tiple en el Teatro Santander con entrada libre.
- 8 y 9 de septiembre (primera función: 03:00 P.M - segunda función: 06:00 P.M): Antonia en Santander y Sus Provincias en el Teatro Santander con entrada gratuita con boletería.
- Del 8 al 10 de septiembre (06:00 P.M - 08:30 P.M): Hecho a Mano en la Bonita en el Centro de Convenciones Neomundo con entrada libre.
- Del 10 al 14 de septiembre (11:00 A.M): 16° Sabores de Bucaramanga junto al Parque García Rovira con entrada libre.
- 10 de septiembre (11:00 A.M apertura de puertas): Bucararock - Bucarafest en la Plaza Cívica Luis Carlos Galán Sarmiento con entrada libre con boletería:
- Nepentes.
- The Mills.
- Don Tetto.
- Allison.
- 11 de septiembre (11:00 A.M apertura de puertas): Tropifest - Bucarafest en la Plaza Cívica Luis Carlos Galán Sarmiento con entrada libre con boletería:
- Shangua.
- Katamarán.
- Sanalejo.
- Sin ánimo de Lucro.
- Jerau.
- Dragón y Caballero.
- Mauricio y Palodeagua.
- Del 11 al 13 de septiembre (11:00 A.M - 03:00 A.M): Polafest en el Óvalo Estadio Américo Montanini con entrada libre.
- 12 de septiembre (06:00 A.M - 10:00 P.M): 6° Festival del Criollo en Centroabastos con entrada libre.
- 12 de septiembre (11:00 A.M apertura de puertas a las 02:00 P.M): Reggaetonfest - Bucarafest en la Plaza Cívica Luis Carlos Galán Sarmiento con entrada libre con boletería:
- Golpe a Golpe.
- Dálmata.
- Aldo Ranks.
- Alexis y Fido.
- Reykon.
- Khriz y Angel.
- 13 de septiembre (10:00 A.M - 06:00 P.M): Desfile de los Pico de Oro en el Carrera 27 con entrada libre.
- 13 de septiembre (02:00 P.M - 04:00 P.M): Torbellinódromo en la Plaza Cívica Luis Carlos Galán Sarmiento con entrada libre.
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Eventos posteriores
Los eventos posteriores a la feria estarán en desarrollo hasta el 8 de octubre con eventos como:
- 17 de septiembre ( 07:00 P.M): Festival Sirvaland (Luister) en Sírvalo Pues con boletería.
- Del 26 al 27 de septiembre (07:00 A.M - 12:00 P.M): Move On Fest en el Centro de Convenciones Neomundo con boletería.
- 8 de octubre (08:00 A.M - 06:00 P.M): Conexiones BGA en el Centro de Convenciones Neomundo con entrada por definir.
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