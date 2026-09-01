Esta es la programación de la Feria Bonita de Bucaramanga en 2026: Conciertos, eventos y más

La Feria Bonita de Bucaramanga está a pocos días de dar inicio oficial a su edición número 69, consolidándose una vez más como uno de los eventos culturales y turísticos más grandes del país, pues a pesar de que aún no se ha dado inicio, está acompañada de eventos previos y posteriores. Durante 10 días, Bucaramanga abrirá sus puertas a miles de visitantes nacionales e internacionales para disfrutar de una programación que incluye desfiles, conciertos, muestras culturales y actividades para toda la familia.

Bajo el lema “La feria solidaria”, la celebración se llevará a cabo desde el 3 de septiembre hasta el 13 de septiembre de 2026, convirtiendo a la capital santandereana en un escenario lleno de cultura, música y tradición.

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Programación Feria Bonita de Bucaramanga 2026

Eventos previos

Los eventos previos a la feria estuvieron en desarrollo hasta hoy 1 de septiembre con el Bucaramanga Internacional Junior Colombia - Bádminton 2026 de 08:00 A.M - 08:00 P.M en el Coliseo Bicentenario.

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Feria Bonita de Bucaramanga 2026

La feria tendrá lugar desde el 3 de septiembre hasta el 13 de septiembre de 2026, en los que destaca los siguientes eventos:

3 de septiembre (09:00 A.M - 05:00 P.M): Vive la Fiesta… Vístete de Feria en la Alcaldía de Bucaramanga , con entrada libre. 3 de septiembre (07:00 P.M - 10:00 P.M): La noche bonita en la Discoteca Sirvalo Pues, con entrada libre. 4 de septiembre (07:00 P.M - 10:00 P.M): Colombia Sonidos que nos Unen en la Sala Luis Perú de la Croix con entrada libre. 4 de septiembre (05:00 P.M - 10:00 P.M): Encuentro de la Salsa Caleña en la Calison Calle 33 # 31 - 25 con entrada libre. 5 de septiembre (08:00 A.M - 08:00 P.M): Negocios Verdes en la Plaza Cívica Luis Carlos Galán Sarmiento con entrada libre. 5 de septiembre (03:00 P.M apertura de puertas): Super Concierto en el Estadio Américo Montanini evento gratuito con boletería:

Silvestre Dangond.

Kevin Flórez.

Mauricio Riviera.

Los internacionales Rayos de México.

Cristian Ahumada.

6 de septiembre (07:00 P.M): Final de Tiple en el Teatro Santander con entrada libre. 8 y 9 de septiembre (primera función: 03:00 P.M - segunda función: 06:00 P.M): Antonia en Santander y Sus Provincias en el Teatro Santander con entrada gratuita con boletería. Del 8 al 10 de septiembre (06:00 P.M - 08:30 P.M): Hecho a Mano en la Bonita en el Centro de Convenciones Neomundo con entrada libre. Del 10 al 14 de septiembre (11:00 A.M): 16° Sabores de Bucaramanga junto al Parque García Rovira con entrada libre. 10 de septiembre (11:00 A.M apertura de puertas): Bucararock - Bucarafest en la Plaza Cívica Luis Carlos Galán Sarmiento con entrada libre con boletería:

Nepentes.

The Mills.

Don Tetto.

Allison.

11 de septiembre (11:00 A.M apertura de puertas): Tropifest - Bucarafest en la Plaza Cívica Luis Carlos Galán Sarmiento con entrada libre con boletería:

Shangua.

Katamarán.

Sanalejo.

Sin ánimo de Lucro.

Jerau.

Dragón y Caballero.

Mauricio y Palodeagua.

Del 11 al 13 de septiembre (11:00 A.M - 03:00 A.M): Polafest en el Óvalo Estadio Américo Montanini con entrada libre. 12 de septiembre (06:00 A.M - 10:00 P.M): 6° Festival del Criollo en Centroabastos con entrada libre. 12 de septiembre (11:00 A.M apertura de puertas a las 02:00 P.M): Reggaetonfest - Bucarafest en la Plaza Cívica Luis Carlos Galán Sarmiento con entrada libre con boletería:

Golpe a Golpe.

Dálmata.

Aldo Ranks.

Alexis y Fido.

Reykon.

Khriz y Angel.

13 de septiembre (10:00 A.M - 06:00 P.M): Desfile de los Pico de Oro en el Carrera 27 con entrada libre. 13 de septiembre (02:00 P.M - 04:00 P.M): Torbellinódromo en la Plaza Cívica Luis Carlos Galán Sarmiento con entrada libre.

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Eventos posteriores

Los eventos posteriores a la feria estarán en desarrollo hasta el 8 de octubre con eventos como:

17 de septiembre ( 07:00 P.M): Festival Sirvaland (Luister) en Sírvalo Pues con boletería. Del 26 al 27 de septiembre (07:00 A.M - 12:00 P.M): Move On Fest en el Centro de Convenciones Neomundo con boletería. 8 de octubre (08:00 A.M - 06:00 P.M): Conexiones BGA en el Centro de Convenciones Neomundo con entrada por definir.

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