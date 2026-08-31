Gas pimienta y cosquilleo: denuncias tras concierto de Ryan Castro en Bucaramanga

"No es momento de celebrar": Ryan Castro pospone su concierto en Cali tras el terremoto. Foto: Getty Images / Mondadori Portfolio

Bucaramanga

Durante el concierto de Ryan Castro en Bucaramanga se presentó una situación que terminó afectando a cientos de asistentes que se encontraban ubicados en la gramilla pues en varias ocasiones se lanzó gas pimienta que obligaba a las personas a dispersarse y presuntamente es utilizado este momento para realizar cosquilleos y hurtos.

A través de redes sociales, asistentes al concierto manifestaron que “durante el concierto hubo un momento en que salió una especie de gas que empezó a afectar a las personas que estábamos en esa zona”.

Advirtieron también tras esta situación, las personas empezaron a presentar afectaciones en la respiración, “por un momento sentimos que nos íbamos a morir”. No solamente fue una situación que se presentó durante el concierto sino también a la salida del estadio Américo Montanini.

Esta situación también se presentó en el concierto de J Balvin y de Grupo Firme en Bucaramanga y pone en máxima alerta a las autoridades de cara a los eventos de la feria bonita que tendrá también aglomeración de personas.