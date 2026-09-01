Ni México, ni Perú: mejores países para vivir pensionado, según Forbes; Colombia está en el ranking

Uno de los momentos que más espera un ser humano en su vida es pensionarse, parar de trabajar y vivir del ahorro privado o estatal que acumuló durante todos los años en lo que laboró.

Ahora, hay personas que agregan un objetivo adicional: disfrutar de su pensión, pero en el extranjero.

En ese sentido, la reconocida revista económica Forbes reunió un listado con los mejores paises para pensionarse en el exterior y Colombia aparece en la lista.

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En Caracol Radio le contamos todos los detalles.

¿Cómo se hizo el ranking?

Pues bien, el ranking que armó Forbes consta de un listado de, en total, 24 países y 96 destinos recomendados para vivir el retiro en el extranjero en 2026.

En este listado, según detallaron, se tienen en cuenta aspectos en cada uno de esos países como “costo de vida, la carga tributaria, la calidad y el precio de la atención médica, la seguridad, la estabilidad política y la facilidad para obtener permisos de residencia”.

Ahora, también aclalaron en su publicación que, aunque el ranking se armó con base en las necesidades de pensionados de Estados Unidos, cada destino y cada país seleccionado destacan, actualmente, “por su calidad de vida y sus condiciones para residentes extreanjeros”.

El listado: Colombia en el ranking

El top de países lo abre la ciudad europea de Albania, uno de los llamados países miembros de la Europa del este, que aunque son conocidos por su poca calidez, ofrecen muy buenas condiciones para los jubilados.

Según Forbes, Albania es “una alternativa mediterránea de bajo costo, con playas, montañas y vistas al mar Adriático”.

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El segundo en el top es un país latinoamericano que, a pesar de la situación política y social que vive, se posiciona como una nación atractiva para vivir el retiro: Argentina.

“El análisis estima que el costo de vida puede estar cerca de la mitad del estadounidense, lo que la convierte en una opción atractiva para quienes buscan una jubilación con mayor margen financiero”, aseguró Forbes.

En el tercer puesto aparece otro país europeo: Austria, que según mencionó la revista, “ofrece una combinación de cultura, estabilidad, baja criminalidad, buenos servicios y paisajes alpinos”.

¿Y Colombia? Pues bien, Colombia aparece en el ranking en el puesto número 6.

Forbes explicó, entre otras cosas, que los destinos que son interesantes para el tema central de este artículo son Bogotá, Cartagena y Medellín, en donde destacaron el clima, los paisajes, la conectividad aérea y los costos más bajos.

Según el análisis presentado por la revista, Colombia es un país que ha ido dejando atrás la historia de los carteles de drogas, y se ha popularizado como destino para la jubilación.

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“El costo de vida puede estar más de 50% por debajo del de Estados Unidos; sin embargo, se advierte que la seguridad sigue siendo un problema en algunas zonas y que algunas partes del país están expuestas a inundaciones”, mencionaron.

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