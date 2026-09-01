Ocho tractomulas han salido desde Santander con ayudas para damnificados por el terremoto

Desde Santander ya han salido ocho tractomulas con ayuda humanitaria hacia las zonas afectadas por el terremoto. Con el último despacho, el departamento completa 225 toneladas enviadas.

Los cargamentos incluyen mercados, alimentos no perecederos, agua potable, productos de aseo y otros elementos de primera necesidad.

La ayuda se ha ido acumulando a través de diferentes jornadas de recolección y luego se organiza por despachos, dependiendo de las necesidades reportadas en las zonas afectadas. Es decir, que la recolección de ayudas se mantiene.

Eduard Sánchez, director de la Oficina de Gestión del Riesgo de Santander, señaló que el proceso de envío se mantiene activo y que las donaciones siguen siendo clasificadas antes de salir hacia los municipios golpeados por la emergencia.

Con esta salida de la octava tractomula, ya son 255 toneladas de ayudas enviadas desde Santander hacia las zonas afectadas por el terremoto.

La Gobernación indicó que los envíos continuarán mientras haya comunidades que requieran apoyo. Las próximas ayudas dependerán de lo que siga llegando a los puntos de recolección y de las necesidades que se reporten desde las zonas afectadas.