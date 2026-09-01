Netflix donó $600 millones de pesos para apoyar al sector audiovisual afectado por el terremoto

Este martes se anunció que Netflix, la Academia Colombiana del Cine y Asocinde se unieron para apoyar a los trabajadores del sector audiovisual afectados por el terremoto del lunes 10 de agosto en Colombia.

A través de una publicación en sus redes sociales, la Academia Colombiana del Cine comunicó:

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“Netflix realizará una donación que será gestionada y distribuida por la Academia Colombiana de Cine y ASOCINDE para brindar asistencia a los profesionales del sector afectados por esta emergencia”.

¿Cómo se identificarán a los afectados?

“A través de un censo de afectaciones y necesidades, se identificará la situación de los trabajadores para orientar la asignación de estos recursos, de acuerdo con los mecanismos de verificación y entrega de ayudas de cada organización”.

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“Esta alianza se suma a los esfuerzos de solidaridad que hoy movilizan a nuestra comunidad audiovisual para acompañar, apoyar y contribuir a la recuperación de quienes más lo necesitan”.

¿Cuál es el último balance del terremoto?

En su último balance, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) informó que, al 22 de agosto, hay 329 muertos, 4.600 heridos, 247 desaparecidos y 364 personas rescatadas.