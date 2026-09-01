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01 sep 2026 Actualizado 20:47

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Netflix donó $600 millones de pesos para apoyar al sector audiovisual afectado por el terremoto

“Netflix realizará una donación que será gestionada y distribuida por la Academia Colombiana de Cine y ASOCINDE para brindar asistencia a los profesionales del sector afectados por esta emergencia”, dice el comunicado.

PEREIRA, COLOMBIA - AUGUST 10: Residents and rescue workers carry out search, rescue and evacuation operations after a powerful earthquake struck Colombia, killing at least 18 people and causing widespread damage in Pereira, on August 10, 2026 in Pereira, Colombia. Preliminary reports indicate that several structures collapsed, buildings and roads were damaged, and some public services were temporarily disrupted. Hospitals activated emergency plans to treat the injured, while technical teams began assessing damaged buildings as authorities warned residents to avoid unsafe structures and remain alert for aftershocks. (Photo by Alexis Munera/Anadolu via Getty Images)

PEREIRA, COLOMBIA - AUGUST 10: Residents and rescue workers carry out search, rescue and evacuation operations after a powerful earthquake struck Colombia, killing at least 18 people and causing widespread damage in Pereira, on August 10, 2026 in Pereira, Colombia. Preliminary reports indicate that several structures collapsed, buildings and roads were damaged, and some public services were temporarily disrupted. Hospitals activated emergency plans to treat the injured, while technical teams began assessing damaged buildings as authorities warned residents to avoid unsafe structures and remain alert for aftershocks. (Photo by Alexis Munera/Anadolu via Getty Images) / Anadolu

PEREIRA, COLOMBIA - AUGUST 10: Residents and rescue workers carry out search, rescue and evacuation operations after a powerful earthquake struck Colombia, killing at least 18 people and causing widespread damage in Pereira, on August 10, 2026 in Pereira, Colombia. Preliminary reports indicate that several structures collapsed, buildings and roads were damaged, and some public services were temporarily disrupted. Hospitals activated emergency plans to treat the injured, while technical teams began assessing damaged buildings as authorities warned residents to avoid unsafe structures and remain alert for aftershocks. (Photo by Alexis Munera/Anadolu via Getty Images)
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Este martes se anunció que Netflix, la Academia Colombiana del Cine y Asocinde se unieron para apoyar a los trabajadores del sector audiovisual afectados por el terremoto del lunes 10 de agosto en Colombia.

A través de una publicación en sus redes sociales, la Academia Colombiana del Cine comunicó:

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“Netflix realizará una donación que será gestionada y distribuida por la Academia Colombiana de Cine y ASOCINDE para brindar asistencia a los profesionales del sector afectados por esta emergencia”.

¿Cómo se identificarán a los afectados?

“A través de un censo de afectaciones y necesidades, se identificará la situación de los trabajadores para orientar la asignación de estos recursos, de acuerdo con los mecanismos de verificación y entrega de ayudas de cada organización”.

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“Esta alianza se suma a los esfuerzos de solidaridad que hoy movilizan a nuestra comunidad audiovisual para acompañar, apoyar y contribuir a la recuperación de quienes más lo necesitan”.

¿Cuál es el último balance del terremoto?

En su último balance, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) informó que, al 22 de agosto, hay 329 muertos, 4.600 heridos, 247 desaparecidos y 364 personas rescatadas.

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