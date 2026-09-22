Abogados del edificio La Cabecera se pronunciaron ante hallazgo de tigrillo muerto .

Bucaramanga

En un comunicado, Acevedos Abogados y Asociados S.A.S., en representación del edificio La Cabecera en donde fue hallado sin vida un tigrillo, expresó su sentimiento frente a la situación y reiteró que la protección de los animales y el cumplimiento de la normatividad vigente son una prioridad para la administración.

La firma jurídica aclaró que, de acuerdo con los elementos conocidos hasta el momento, lo ocurrido correspondería presuntamente a una actuación individual y aislada, y no a una decisión o política de la copropiedad. Señaló además que corresponde exclusivamente a las autoridades competentes determinar las responsabilidades y la eventual judicialización de los hechos.

“Invitamos respetuosamente a la comunidad a no generalizar los hechos ni atribuir una responsabilidad colectiva a los residentes y a los órganos de administración, quienes han actuado y seguirán actuando siempre dentro del marco de la ley”, indicaron en el comunicado.

También informó que se adoptaron medidas internas para reforzar el cumplimiento de las normas relacionadas con la tenencia y protección animal dentro del edificio.

Finalmente, reiteró su disposición para entregar a las autoridades la información y el apoyo que sean requeridos, así como su compromiso con la sana convivencia y el respeto por la vida animal.