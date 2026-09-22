Volver a la universidad sin buscar un título: la propuesta para adultos mayores en Bucaramanga

La UNAB ofrece un programa de cinco meses para adultos interesados en regresar a las aulas y aprender sobre inteligencia artificial, fotografía, escritura, cocina y otros temas, sin cursar una carrera profesional.

Los adultos mayores pueden continuar aprendiendo nuevas habilidades y formando recuerdos. Así lo señala el Instituto Nacional sobre el Envejecimiento de Estados Unidos, que también ha reseñado investigaciones sobre los posibles beneficios de mantener la mente activa.

Uno de esos estudios encontró una mejoría en la memoria de personas que aprendieron fotografía digital frente a otras que realizaron actividades menos exigentes. Sin embargo, la entidad aclara que todavía se estudia cuánto tiempo pueden mantenerse esos beneficios.

La Organización Mundial de la Salud también incluye el aprendizaje, la toma de decisiones y las relaciones sociales entre las capacidades relacionadas con un envejecimiento saludable.

En Bucaramanga surgió una alternativa para regresar a las aulas. Se trata de UNAB Senior, un programa de la Universidad Autónoma de Bucaramanga que no conduce a un título ni está orientado a la preparación laboral.

“Encontramos el interés por continuar aprendiendo sin preocuparse por una certificación”, explicó Sergio Iván Ferreira Traslaviña, director de Educación Continua y Consultoría de la UNAB.

El programa dura cinco meses y comprende aproximadamente 72 horas de actividades presenciales. Los participantes podrán acercarse a temas como inteligencia artificial para la vida cotidiana, baile, fotografía, escritura de memorias, cocina y aviturismo.

También tendrán acceso a la biblioteca y, según la programación, podrán participar en encuentros académicos, culturales y deportivos de la universidad.

La propuesta está pensada para quienes quieren retomar intereses, compartir sus experiencias y relacionarse con otras personas dentro de un espacio universitario.