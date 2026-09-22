GeoPark anunció interés en desarrollar fracking en el Magdalena Medio. Foto: suministrada: GeoPark anunció interés en desarrollar fracking en el Magdalena Medio.

Bucaramanga

El debate sobre la explotación de yacimientos no convencionales vuelve a tomar fuerza en Colombia. Felipe Bayón, presidente de GeoPark y expresidente de Ecopetrol, confirmó el interés de la compañía en avanzar en proyectos de fracking en diferentes regiones del país entre ellas el Magdalena medio.

En medio de un evento en Bucaramanga aseguró que Colombia cuenta con recursos que podrían contribuir a recuperar la producción de petróleo y gas en medio de las preocupaciones por la disminución de la oferta energética.

“Estamos convencidos que en el Valle Medio del Magdalena, pero también en otras regiones del país, Cesar-Ranchería, entre otras, en Catatumbo, hay posibilidades de hacer no convencionales y hacer fracking”, señaló.

El empresario puso como ejemplo la experiencia que actualmente desarrolla GeoPark en Vaca Muerta, Argentina, en donde la compañía ingresó hace menos de un año y según explicó entre septiembre del año pasado y junio de este año, la producción pasó de aproximadamente 1.400 barriles diarios a más de 5000.

Bayón sostuvo que esta experiencia demuestra que el fracking puede contribuir a incrementar la producción de hidrocarburos y planteó que es una alternativa que debe analizarse frente a las necesidades energéticas del país.

El presidente de GeoPark también se refirió a las preocupaciones ambientales y el relacionamiento con las comunidades y aseguró que la compañía mantiene un diálogo permanente con las poblaciones de las zonas en donde opera y defendió el uso de tecnologías para reducir impactos.