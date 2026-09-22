Ordenan evacuar la UIS tras ingreso de encapuchados y lanzamiento de papas bombas

Bucaramanga

Estudiantes de la Universidad Industrial de Santander tenían programada para la tarde de este martes una protesta en rechazo a las declaraciones del presidente Abelardo De la Espriella en donde advertía que la fuerza pública podía ingresar a los campus universitarios si se presentaban desmanes.

Pues en medio de la protesta, la UIS confirmó que personas no identificadas y encapuchados ingresaron al campus principal y lanzaron artefactos explosivos tipo papas bombas por lo que se tuvo que ordenar la evacuación de todo el personal que se encontraba allí.

“la Universidad exhorta a estudiantes, profesores, personal administrativo, trabajadores, contratistas, visitantes y demás personas presentes en el campus a retirarse de manera inmediata y ordenada de las instalaciones, atendiendo las instrucciones impartidas por las autoridades institucionales y los protocolos establecidos para este tipo de situaciones”, indicó la Universidad a través de un comunicado.

Aunque la concentración estuvo principalmente sobre la entrada al campus sobre la carrera 27, personas que se movilizaban por el lugar advirtieron que se escucharon las detonaciones e incluso se dificultó el tránsito por los alrededores.

“La permanencia en el campus, una vez impartida la orden de evacuación, no corresponde a una actividad institucional autorizada y constituye una decisión individual de quien determine permanecer en las instalaciones, bajo su propia responsabilidad”, agregó la Universidad.

Desde la UIS también indicaron que los grados programados para este miércoles 23 de septiembre continúan sin problemas.